Los sábados de Lomana: Este verano la cosas va de piernas...

Este verano está siendo bastante aburrido de chascarrillos de prensa rosa, ni divorcios con escándalo ni tampoco nuevas parejas inesperadas, yo sé de una, pero no diré nada de momento que puede ser el romance del año. Pero a lo que iba este será el verano de las piernas de la Reina Letizia, ella ha decidido lucirlas y mostrarlas que para eso se machaca en el gimnasio. Los brazos ya conocemos cada músculo bien definido que ella se encarga de mostrarnos, sea invierno o verano, en cuanto tiene ocasión. A ver si con su ejemplo, movemos más el «body» y nos hacemos todos culturistas. Pero las piernas, era más complicado hasta que llegó a Mallorca. Ha pasado de no soportar Marivent a estar encantada, sin parar de pasearse con suegra, hijas y marido. Como debe ser una familia de vacaciones, agarrada del brazo de Doña Sofía como si se adorasen, con una minifalda de vértigo, más corta que la de sus hijas que le quedaba de cine. Cuñas rosas, haciendo juego con el estampado del vestido y piernas bronceadísimas con un aceite o crema que nos tiene que recomendar porque hay que ver lo que brilla y potencia el color. ¡Cuándo la vi no daba crédito! La Reina de España paseándose por Palma con «mini». Debe ser que ya me estoy quedando anticuada y pienso en lo que siempre nos ha dicho machaconamente sobre lo adecuado siguiendo el protocolo de una Reina de España: nunca foto en bikini, ni escotes o maquillajes excesivos. Que se ponga lo que quiera, para eso tiene un equipo de protocolo y una estilista. Si ellos consideran que esta bien que vaya haciendo juego con sus hijas en largura de falda, yo me callo.

Mi madre era súper moderna, siempre vestía elegante y divina sin olvidarse de quién era. No se le pasaba por la cabeza ponerse mis vestidos mini. Al día siguiente, Letizia me siguió sorprendiendo y encantando con un «short» y camisa de manga larga, zapatilla plana cual «teenager», que parecía la hermana pequeña de sus hijas. Estoy completamente entregada a esta nueva forma de vestir de la Reina consorte de España, quizá sigan su rastro otras Royals y lo vamos a pasar muy bien cotilleando piernas...

Marbella está que arde en todos los sentidos, calor insoportable, que paliamos con baños de mar, jugándonos el tipo cual Indiana Jones rodeados de medusas. Todavía no me han picado pero tengo una amiga que le han dejado un auténtico tatuaje artístico en la espalda. Starlite es impresionante, no sólo por la calidad de cantantes que actúan en el espectacular escenario de La Cantera, lugar absolutamente mágico, si no, por los DJ y espectáculo que actúa fuera en otro escenario. El famoso ‘Lío’, de Ibiza, no es nada comparado con esto. Cada día suben cientos de persona. No pueden perdérselo, merece la pena hacer una escapada para conocer algo tan espectacular. El miércoles estuve escuchando y viendo a Raphael. No tengo palabras para expresar lo que me sigue impresionando su voz y forma física dos horas sin descansar emocionándonos con canciones míticas, algunas en homenaje a Camilo Sexto y Rocío Jurado.

La oferta de Restaurantes en Marbella también es magnífica, muchísimas caras conocidas y ambiente asegurado para todos los gustos. El día 18 me voy a Saint Tropez otro lugar que adoro, me hace mucha ilusión volver después de dos años de ausencia por el dichoso Covid

Espero que nuestra reina nos siga sorprendiendo con sus modeletes de verano, no me extrañaría que abra cuenta en Instagram y se convierta en la influencer número uno. Seré la primera en seguirla, lo que no ha conseguido es que me decida a entrenar y lucir músculos, como hace ella.

Mi abuela, que era sabía, decía que la belleza hay que descansarla, que no nos gastásemos las articulaciones, que con los años lo pagaríamos. ¡Cuánta razón tenía! Yo sigo sus consejos y no me va mal. Exceptuando el mar y la natación, que me llenan de vida.