Terelu Campos se harta y estalla después de que acusen a su hija Alejandra de haberla abandonado en su peor momento

La entrevista que concedió Alejandra Rubio el pasado viernes en del ‘Deluxe’ sigue dando de qué hablar. Su madre, Terelu Campos, ha hecho un balance muy positivo del paso de su hija por el plató de Telecinco y se ha mostrado de lo más satisfecha con el resultado.

Aunque, como a toda madre, le cuesta bastante encajar las críticas hacia la joven, lo cierto es que durante la tarde de este martes un comentario de Laura Fa ha provocado el enfado de la presentadora. Y es que Fa ha recriminado a Alejandra que se fuese de casa justo en el momento que a Terelu le diagnosticaban su segundo cáncer de mama.

Alejandra Rubio y Terelu Campos FOTO: AECC

Como era de esperar, la hija de María Teresa Campos no se ha quedado callada. “Lo único que voy a decir, porque no me parece justo, es que acuses a mi hija, una reputada periodista como tú, Laura, que no estuvo a mi lado en mi enfermedad”, desliza bastante molesta con su compañera, a la que ha tachado de “cruel”. “Me parece una falsedad y una crueldad. La única que apartó a mi hija de mi enfermedad fui yo, porque no tenía la edad ni la madurez para manejarla”, concluye sobre el tema la propia Terelu Campos, dejando claro que ni ella ni Alejandra Rubio pactaron evitar esta cuestión durante su cara a cara televisivo.

“Para mí hablar de eso no hubiese ido nada incómodo. Ese tema se había tratado ya en un programa de televisión y me parecía absurdo hablar de un tema que ya se había tratado, creo que estaba manido, usado”, ha explicado.