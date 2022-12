Hablamos con Innocence, exmujer de Carlos Marín, tras el enfrentamiento familiar por su herencia: “Llevan su luto con ira y rabia”

Este lunes 19 de diciembre se cumple un año del fallecimiento de Carlos Marín, una de las voces más sonadas del grupo ‘Il Divo’. Una muerte que fue debida a complicaciones derivadas del coronavirus tras permanecer una semana ingresado en la UCI de un hospital de Manchester.

Posado del cantante Carlos Marín en Madrid FOTO: GDG GTRES

Ahora, trescientos sesenta y cinco días después, el enfrentamiento de la familia con Geraldine Larrosa, su exmujer, es toda una realidad. El testamento del cantante dejaba como heredera a su madre, pero también dejó como legado a la artista una propiedad valorada en casi 700.000 euros. Ahora, Geraldine da su versión sobre este asunto a ‘LA RAZÓN’: “Ese piso es mío. Lo encontré con Carlos y llevo veinticinco años en él. Cuando me divorcié le pedí que me lo alquilase, y él me dijo que ese piso era mío y que me lo daba. Hace diez años me legó el piso, pero no lo puso en el testamento hasta hace cuatro, que me lo dejó como un legado libre de cargas. Él me dijo que si ocurría algo ni yo ni su familia tendríamos que pagar nada porque estaba libre de cargas”, cuenta, asegurando que sus abogados están en permanente contacto con la otra parte con el fin de poder llegar a un acuerdo en lo relacionado a este asunto.

Visiblemente afectada por toda esta situación, incluso derramando alguna que otra lágrima, el que fuese el gran amor de Carlos no se ha mostrado indiferente ante la publicación del libro ‘Carlos Marín, Il Divo, Mi hijo’, un homenaje póstumo al cantante escrito por su progenitora, Magdalena Menchero: “Ella puede hacer lo que le de la gana. Yo no tendría la cabeza como para escribir ningún libro, pero cada uno lleva su luto como puede. Unas lo llevan con rabia y con ira, y yo pues con amor y con recuerdos... Además, en ese libro creo que yo solo tengo una página, y hay otras mujeres que tienen muchas más, y me sorprende, porque hay algunas que le han hecho mucho daño a Carlos. Me parece una falta de educación, tanto hacia mí como hacia él, porque no entiendo lo que van a ganar con todo esto”, desliza, asegurando que han habido “cosas muy feas” que no quiere contar.

La cantante Innocence con una de las pulseras solidarias

Geraldine parece no perdonar ni olvidar todo lo que su exsuegra y excuñada han dicho sobre ella durante todo este 2022, considerando muy injusto el trato recibido por parte de la familia del que fuese su marido, con la que, además, mantenía una muy buena relación cuando Carlos estaba entre nosotros: “Estas personas no respetan la que fue nuestra vida privada y nuestro trabajo, pero es que eso solo lo hemos vivido Carlos y yo. Por mucha familia que sea, aquí se ha hecho una bola provocado por una sola persona. Mi relación con la madre siempre fue magnífica, pero parece que la gente cambia y no entiendo por qué se ha vuelto así porque yo no he hecho nada. No entiendo que me esté insultando, porque de esa forma destroza también el trabajo de Carlos”.

Carlos Marín yGeraldine Larrosa (Innocence) en una imagen de archivo FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

Polémicas y enfrentamientos aparte, Innocence, como así se la conoce en el mundo artístico, tiene pensados varios proyectos futuros sobre su vida junto al artista, y aunque por el momento no ha querido entrar en detalles, no puede evitar emocionarse ahora que se enfrenta al primer año sin él. Sin una de las mejores voces de este país, pero sobre todo, sin el que ella denomina como ‘el gran amor de su vida’: “Estoy triste y me siento vacía, porque son treinta años de estar con una persona en el camino, dieciocho como novios, y aunque luego nos casamos, nos divorciamos y estuvimos dos años separados, cuando empezó la pandemia los dos hablamos de la posibilidad de envejecer juntos... Él era mi vida y yo era la suya, y eso nadie lo puede cambiar”.