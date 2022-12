El nuevo reto profesional de Carmen Borrego: ¡dirigirá ‘Sálvame’!

Hace seis años que Carmen Borrego no dirige un programa de televisión, una faceta profesional que extraña hoy desde el otro lado, como colaboradora de ‘Sálvame’. Es por ello que la hija de María Teresa Campos cumplirá su sueño y volverá a dirigir. Un nuevo reto profesional que afronta con nervios y mucha ilusión.

David Valldeperas fue el encargado de comunicarle la feliz noticia este martes en directo. “Algunas veces has comentado que pasar al otro lado del show te ha provocado mucho sufrimiento”, decía el director, a lo que Borrego respondía rotunda: “Creo que me merezco una oportunidad y estar delante está muy bien en algunas cosas, pero he aprendido mucho detrás y me he quedado con muchas cosas que dar”.

Así, Carmen Borrego será la encargada de dirigir el primer ‘Sálvame’ del año 2023. El próximo 2 de enero la colaboradora deberá decidir de qué se habla desde el inicio hasta el final del programa, quién presenta, quién colabora y qué temas se abordan. Una responsabilidad que llena de felicidad a la hermana de Terelu, pero que no todo el mundo en el programa se habría tomado de la misma manera.

Y es que, según el mismo programa, el equipo de ‘Sálvame’ podría tener miedo y oponerse a esta decisión. Al parecer, varios trabajadores han causado baja y otros, han cambiado sus vacaciones para no coincidir con Borrego el día de su retorno como directora. “Los trabajadores dicen que eres poco empática”, asegura Kiko Hernández.

Unas palabras que no empañan la ilusión de la colaboradora por coger las riendas del programa: “Soy seria porque un director está para trabajar no para irse de copas”. “Vengo a dirigir un programa y lo hare lo mejor posible. Voy a intentar hacer un buen programa, si tienen que intervenir otras personas, aquí estarán”, ha sentenciado.