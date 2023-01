“Los Jueves Rosas”: novedades sobre el estado de salud de María Teresa Campos

Aquí se hablará de corazón y siempre desde el corazón. Desde el respeto, con la verdad y en ocasiones cuestionando todo lo que sucede, se dice o se publica. No entiendo otra manera de hacer periodismo, sea rosa o de cualquier color. Bienvenidos a “Los Jueves Rosas”. Pasen, escuchen y si quieren, opinen después de darle al play.

Capítulo 47

En este nuevo episodio comenzamos hablando de María Teresa Campos tras ser ingresada recientemente en un hospital madrileño al haber sufrido una caída el pasado 31 de diciembre. Al parecer, la comunicadora de 81 años, quien en estos momentos está más mucho más delgada de lo habitual, sufre una anemia por la que le habrían realizado unas pruebas y chequeos para comprobar que todo está en orden. En estos momentos ya se encuentra en su domicilio, y sus dos hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, no se separan de ella en ningún momento.

Gustavo y María Teresa Campos FOTO: Gtres

Cambiando radicalmente de asunto, cabe destacar que la revista ‘Semana’ publicaba este miércoles en su portada unas fotografía de los Reyes Felipe y Letizia junto a su hija Leonor durante la estancia de esta última en España. Una imagen exclusiva, y la única existente de la familia durante el periodo navideño. Ambos se muestran sonrientes, mientras la reina saluda a cámara a la par que conduce. Una imagen, por cierto bastante comentada, la cual analizaremos en este podcast.

Y como no podía ser de otra manera, también comentamos el cisma familiar que existe en el clan Flores-Moreno a raíz de los supuestos nuevos planes de Olga Moreno lejos de Málaga. Las diferencias entre esta y Marta Riesco y el distanciamiento de Olga con Rocío Flores, a lo que hay que añadir la decisión que Olga habría podido tomar con respecto al joven David Flores, no han hecho más que confirmar que esta saga familiar no atraviesa, ni mucho menos, su mejor momento.

Marta Riesco, Antonio David y Olga Moreno FOTO: Gtres

La reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, sus viajes, su futura boda, y mucho más, en este nuevo programa de “Los Jueves Rosas” con Marina Esnal.

No os perdáis cada semana este podcast de ‘LA RAZÓN’ en el que solo se pretende entretener con informaciones y opiniones que consigan que los oyentes desconecten durante unos minutos de la realidad.