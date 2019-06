Ana Botella: «No se podría entender Madrid sin Lucio»

«Lucio» bautizaba un volumen sobre su vida, obras y milagros impulsado por la devoción que por sus huevos tiene el novelista y autor de la biografía Alberto Vázquez Figueroa, y que defiende el letrado Antonio Garrigues Walker. Y como el chef es atlético, el acto casi sirvió para inaugurar el nuevo estadio rojiblanco, el Wanda, tan futurista de arquitectura.

Fue un atardecer lleno de caras famosas: desde la envidiada morenez soleada de Los del Río a un Pedro Ruiz, polifacético «showman», con la camisa deportivamente por fuera. Me contó que vende su casa madre de Barcelona, tan llena de recuerdos maternos, ¡ay! «Casi no voy, y mantenerla es carísimo», dijo. No vi melancolía, sino ánimo en su decisión, algo que también observó Juan Palacios, hombre todopoderoso de los relojes Viceroy que tanto ayudó al boxeador Pedro Carrasco en su final, porque le prestaba muestrarios para que fuese tirando.

Casi olían a primavera la inamovible y gran bailarina María Rosa quien, con un codo roto, hacia curioso tándem con su inseparable amiga, la diseñadora Marili Coll, de mano fracturada. Accidentes caseros explicaron a una adelgazada Ana Botella, hecha un risueño vergel por cómo las flores inundaban su traje negro. Avisó a todos: «Vengo en calidad de invitada a título individual, sin ningún tipo de representación política y solo porque admiro y quiero a Lucio». Supe después que los Aznar no marcharán a Marbella hasta mediados de julio. La ex alcaldesa de Madrid siempre ríe con ironía, y más aún si se le pregunta por el Gobierno actual: «No sé a dónde van a llevarnos...», suspiró encontrando eco a su lamento. Ante ella se hallaba Enrique Cerezo, «prestador» del estadio, y el ex ministro del Interior José Luis Corcuera, que sorprendió, siempre tan serio, con camisa rosa. Begoña Trapote, esposa del dueño de la Joy Eslava, del Teatro Barceló y de la chocolatería San Ginés, Pedro Trapote, iba de negro, pero no se la veía, escondida tras un bolsón beis. Yo cabría en él perfectamente doblado.