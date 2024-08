Anabel Pantoja se pone romántica haciendo oídos sordos a los rumores de infidelidad

Anabel Pantojaestá pletórica de felicidad por su embarazo. Está esperando la llegada de una niña junto a su novio, David Rodríguez, lo que parece haberle protegido de cualquier rumor que ponga en jaque el buen momento que está saboreando. La influencer no puede evitar compartir sus bonitos momentos con sus fans en las redes sociales, ahora que permanece alejada de los platós de televisión, aunque no de las exclusivas en el papel cuché. Pero este miércoles no solo ha roto su silencio para dar más detalles sobre cómo está llevando su embarazo, con episodios difíciles marcados por la ansiedad y el insomnio. Quizá los rumores de supuesta infidelidad que planea sobre el que será el padre de su hija le estén afectando de puertas para dentro, pues de cara a la galería no ha querido pronunciarse al respecto, dejando que el revuelo pase sin causar demasiados estragos. Algo que refuerza con mensajes tan románticos como el que le ha dedicado este miércoles en su perfil de Instagram.

La sobrina de Isabel Pantoja ha acariciado el alma de sus seguidores al ponerse romántica con su novio David. Le ha querido plasmar un emotivo mensaje delante de propios y extraños para felicitarle por haber cumplido una nueva vuelta al Sol a su lado: “Dos cumpleaños a tu lado, ojalá para siempre. Gracias por aparecer, por permanecer a mi lado. Te deseo que cumplas todos tus sueños y consigas todas tus metas. Te queremos Papi”, escribía la protagonista, dejando constancia del profundo amor que siente por su chico, sin importarle que cada cierto tiempo aparezcan informaciones que apunten a posibles deslealtades por su parte. Ni tan siquiera la última de ellas, en boca de su amiga María Patiño y que incluso afectó mucho a su intimísima Belén Esteban. Ella ha hecho oídos sordos y prefiere centrarse en lo bonito que está por llegar y no tanto por lo que habría sucedido a sus espaldas.

Anabel Pantoja parece estar viviendo uno de los momentos más dulces de su vida y no está dispuesta a que nadie se lo amargue. Está enamoradísima de David, con el que ha decidido convertirse en madre. No le importa lo que digan terceras personas sobre su lealtad o las presuntas pruebas que se pongan sobre la mesa. Para ella es más importante lo que siente y ser correspondida. Así se lo ha hecho saber él, que ha respondido a su precioso mensaje con un escueto pero contundente “os quiero mucho”. Para darle más fuerza a su declaración ha añadido numerosos emoticonos de corazones y caritas de enamorado.

Story de Anabel Pantoja con su novio David Instagram

Además, Anabel Pantoja ha querido presumir del precioso vínculo que tiene con David con un vídeo que ha hecho las mieles de sus fans. Para acallar bocas y dejar atrás los constantes y feos rumores, ha publicado un vídeo en el que muestra lo felices que son cuando están juntos. A la espera de estrenarse como papás, la influencer ha publicado un clip en el que muestra cómo su chico besa su barriguita de embarazada, supera su vergüenza y se anima a bailar para amenizar las redes sociales o se funden en besos y carantoñas que demuestran lo inquebrantable que es su unión. No importa lo que se diga, ella tiene claro que él es su compañero de vida y, como así subraya en varias ocasiones, desea que sea “para siempre”.