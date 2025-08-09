Ander Cabello, cofundador de Shinova, tajante sobre su salida del grupo: "No voy a callarme más"

A través de un contundente comunicado en Instagram, Cabello ha revelado los detalles de su abrupta salida del grupo que ayudó a fundar en 2008, acusando a sus excompañeros de presionarle para mantener silencio sobre las circunstancias de su despido. "Haré las cosas bien, aunque incomoden", declaró el músico, confirmando que ha iniciado acciones legales para defender sus derechos.

Un conflicto que sacude los cimientos de Shinova

La banda, conocida por éxitos como "El fuego" y "La tormenta", había anunciado en abril la salida de Cabello mediante un comunicado que el bajista no firmó y que ahora califica de "farsa". El músico vizcaíno asegura que su expulsión se produjo sin diálogo ni explicaciones claras, rompiendo con la imagen de unidad que el grupo siempre había proyectado.

Este enfrentamiento público ha sorprendido a la escena musical española, donde Shinova era considerada una de las bandas de rock alternativo con mayor cohesión interna. Las declaraciones de Cabello sugieren graves desacuerdos creativos y personales, aunque por ahora el resto de miembros mantiene un llamativo silencio sobre el asunto.

Expertos del sector advierten que este conflicto podría afectar la imagen y trayectoria de la banda en un momento clave de su carrera. Mientras tanto, los seguidores se dividen entre quienes apoyan la decisión del grupo y quienes exigen transparencia sobre las razones que llevaron a la salida de uno de sus miembros fundadores.