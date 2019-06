Así es Beltrán Lozano, el primo modelo del Rey que impactó con Victoria Federica

Hace un tiempo que el nombre de Beltrán Lozano es habitual en el mundo de la moda. Pese a haber empezado algo más tarde que sus compañeros (comenzó pasado la veintena, tras estudiar Marketing), ha conseguido hacerse con un puesto destacado entre los modelos de nuestro país. Mireia Verdú, CEO de Francina Models, la agencia que descubrió a este joven sevillano de 26 años, lo define así: «Su físico, su actitud, su formación y su manera de trabajar frente a la cámara, junto a que tiene las ideas muy claras de hasta dónde quiere llegar, son sus puntos claves para triunfar nacional e internacionalmente». Hace unos días volvió a saltar a la primera plana tras publicar en Instagram una foto con su prima Victoria Federica, la hija de la Infanta Elena, recordándonos que el sevillano es un modelo de sangre azul. Pese a todo, nunca ha querido servirse de su apellido para encontrar su sitio.

–¿Se siente cómodo con el título que le han dado de modelo sobrino del Rey?

–Estoy tranquilo de ser la persona que soy. El tema de mi apellido se filtró tiempo después de que empezara a trabajar como modelo. De hecho, en mi agencia no lo sabían cuando comencé. Eso sí, no lo escondo, pero yo llevo ese apellido en segundo plano, soy Beltrán Lozano. Intento cuidar mi imagen porque yo soy así, porque creo que en ello.

–Ha sorprendido a muchos verle en la fiesta de Victoria Federica, lo que confirma su relación con la Familia Real.

–Es que esa relación existe desde el día que nací, incluso en Navidad.

–Esa foto ha podido callar muchas bocas que ponían en duda sus vínculos.

–Bueno, yo no la hice por eso. No hago mucho caso a las críticas, tengo 26 años y tengo muy claro que no puedo satisfacer a todo el mundo.

El vínculo familiar con los reyes le viene a Beltrán Lozano por su abuela, Su Alteza Real doña Margarita de Borbón Dos Sicilias Lubomirska, princesa de las Dos Sicilias y prima hermana de Doña María de las Mercedes, abuela de Felipe VI. Cuando falleció la «nonna» (como le llamaban cariñosamente) la Infanta Elena y la Reina Doña Sofía acudieron al tanatorio Los vínculos más cercanos le vienen por Sevilla, su ciudad natal, donde ha podido tratar de manera más habitual con los hijos de Doña Elena, tanto que el modelo estuvo invitado a la puesta de largo de la nieta de Don Juan Carlos.

–Su familia, además, está relacionada con el mundo del toro, ¿le gusta?

–Soy muy aficionado a las fiestas de este país y una de ellas es la fiesta del toro. Como buen sevillano y español, no tengo pelos en la lengua y digo que me gustan los toros. Respeto otras opiniones, pero lo mismo que no me gusta el bádminton y no tengo nada en contra, me parece que también se debería actuar así con el toro. Eso sí, no es mi padre el vinculado con este mundo como se ha publicado, sino mis tíos.

–Si nos fijamos en sus redes, se siente orgulloso de ser español y no lo esconde.

–Sí, claro que sí, como todo buen español.

–Se formó en Sevilla, estuvo interno en Reino Unido y estudió Marketing, ¿qué le llevó a probar suerte como modelo?

–No tenía pensado dedicarme a esto, pero se me fueron juntando cosas y tenía unas amistades con distinta relevancia en este mundo y me incitaron a probarlo. Luego me fui a Madrid y la cosa salió bien, encontré una agencia (Francina Models) y espero seguir con ellos muchos años.

–¿Le animó alguien en particular?

–Más que alguien fue el hecho de poder enfocar mi carrera de una forma que, a futuro, me pudiera abrir muchas puertas a la hora de dedicarme luego al Marketing.

–¿Sigue siendo Marlon Teixeira su modelo de referencia?

–Se han dicho muchas cosas, como que mi sueño era trabajar para Giorgio Armani, que por supuesto, pero mi mayor referente soy yo recibiendo un Oscar, por ejemplo. Y dentro de diez años si me preguntan quién es mi modelo diré que yo dentro de otros diez. Ser la persona que quiero ser es lo que me mantiene motivado realmente.