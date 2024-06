Así puedes aprovechar al máximo 72 horas en Ibiza

Si solo tienes 72 horas para disfrutar de Ibiza, esto es lo que no te puedes perder:

DÍA 1: Una bodega de vinos ecológica y el atardecer más mágico de la isla

Despierto en Ibiza

Despierto en 7Pines Resort Ibiza, un exclusivo complejo de suites situado en lo alto de un acantilado en la costa oeste de la isla, con vistas panorámicas al mar Mediterráneo y la mágica isla de Es Vedrà.

Ibiza durante el día

En mi primer día, me dirijo a la Bodega ecológica de Can Rich a tan solo 20 minutos del hotel, donde variedades de uva tradicionales e importadas se cultivan en más de 17 hectáreas de terreno. Aquí aprendo sobre el proceso del cultivo de la uva, desde la plantación hasta la recolección, concluyendo con una cata en la bodega donde se puede degustar una selección de los mejores vinos y cavas de Can Rich.

Ibiza durante la noche

A la hora de cenar, decido visitar el lugar con el atardecer más mágico de la isla: Cone Club, el epítome del lujo relajado situado dentro de 7Pines Resort Ibiza. Esta temporada, su carta está enfocada en un concepto de tapas y platillos mediterráneos diseñados para compartir en un entorno excepcional con vistas al mar incomparables. Cone Club además ha reintroducido sus Sunset Rituals y organiza un mercado artesanal mensual que da lugar cada segundo lunes y martes de cada mes.

DÍA 2: El faro más alto de las Baleares y un restaurante en la cima de un acantilado

Despierto en Ibiza

Comienzo el día con una caminata por el norte de la isla hasta el faro de Punta Moscarte en Portinatx, el más alto de las Islas Baleares. Este recorrido ofrece un paisaje impresionante, con vistas al mar Mediterráneo y la costa escarpada de Ibiza. El paseo entre los pinos, acompañado con la brisa marina, es la mejor forma de disfrutar de una atmósfera de serenidad y contemplar la belleza natural de la isla.

Ibiza durante el día

Después del ejercicio, toca un poco de relax, y qué mejor forma de relajarse que pasando la mañana en la Infinity Pool de 7Pines Resort Ibiza. Y si te quedas con ganas de más, recomiendo acudir al Pure Seven Spa, dentro del hotel, para disfrutar de uno de sus tratamientos únicos, como su Ritual Ibicenco.

A la hora de la comida, me desplazo al restaurante Cas Pagés en la costa este de la isla, que ofrece la mejor cocina tradicional de la isla y que mantiene su esencia auténtica desde hace más de 50 años. ¡No te puedes ir sin probar su arroz!

Ibiza durante la noche

Para terminar el día, voy al afamado restaurante del resort, The View, distinguido con 1 Sol Repsol y reconocido en la Guía Michelin. El restaurante ofrece tres nuevos menús degustación únicos para esta temporada de 4 y 6 platos, incluyendo un menú vegetariano. Los menús están inspirados en la pasión por el Mediterráneo del chef ejecutivo, Óscar Salazar. Entre los platos más destacados se encuentran la caballa levemente soasada, la armónica de atún de pesca sostenible “Balfegó”, la gamba roja Ibicenca o el lomo de cordero de la isla.

DÍA 3: Una clase de yoga frente al mar y una excursión a una cueva encantada

Despierto en Ibiza

Comienzo mi tercer día en la isla con una clase de yoga al amanecer con vistas increíbles al Mar Mediterráneo y organizada por Pure Seven Spa, que ofrece además clases de otras modalidades.

Ibiza durante el día

Decido hacer una excursión la Cueva de La Luz, uno de los lugares más bonitos de la isla con una historia fascinante que se remonta a siglos atrás. Cuentan las leyendas, que este lugar misterioso fue utilizado por diversas culturas a lo largo de la historia, tanto para rituales indígenas como refugio de piratas.

Para almorzar, vuelvo al hotel para probar Pershing Yacht Terrace, un sofisticado restaurante y bar de cócteles que combina la mixología de expertos con la cocina asiática moderna. El restaurante, ha creado una serie con bartenders de renombre mundial esta temporada llamada “Sip & Explore”. Además, organizan clases magistrales de coctelería para los amantes de la mixología.

Ibiza durante la noche

Mi itinerario finaliza con una visita al encantador pueblo de Santa Gertrudis, situado en el centro de la isla y conocido por su comunidad artística. Recomiendo dar un paseo por la plaza principal donde podrás encontrar multitud de cafés y restaurantes de moda, pequeñas boutiques y tiendas de artesanías.

Para los que queráis viajar en familia: el resort cuenta con un club infantil, Kio House of Kids, donde los más pequeños podrán disfrutar de actividades educativas y sostenibles.

Dónde alojarse: 7Pines Resort Ibiza

Enclavado en el borde de un bosque de pinos en la costa oeste de la isla, 7Pines Resort Ibiza representa la cumbre del lujo relajado y el estilo ibicenco. Con vistas panorámicas al mar Mediterráneo y la mágica isla de Es Vedrà, el Resort Ibiza es un complejo de suites situado en lo alto de un acantilado, con casas de estilo ibicenco encaladas que respetan el diseño auténtico de la isla con toques contemporáneos.