Así ha sido la increíble fiesta sorpresa que María Pombo ha organizado a Pablo Castellano por su cumpleaños

En medio de una vorágine de proyectos profesionales y una dedicación plena a su familia, María Pombo ha concluido una semana intensa con un broche de oro. La influencer, quien recientemente lanzó su documental 'Pombo' en Amazon Prime, sorprendió a su marido, Pablo Castellano, con una magnífica fiesta sorpresa con motivo de su 37 cumpleaños.

La celebración, documentada por María en sus redes sociales, fue el culmen de un año repleto de altibajos, pero también de momentos increíbles para la pareja. Tras enfrentar rumores de crisis a lo largo de 2023, María decidió cerrar el año con una muestra más de amor y complicidad hacia su marido.

Un cumpleaños por todo lo alto

La fiesta sorpresa se llevó a cabo en la nueva casa que comparten, donde la influencer ideó un ingenioso plan para sorprender a Pablo. Con astucia, llamó a su marido bajo el pretexto de una supuesta emergencia en la piscina, asegurándose así de que llegara rápidamente a casa. "Os podéis imaginar la felicidad de este momento después de que él se creyera que se había inundado el jardín por el agua de la piscina", contaba María entre risas.

El encuentro transcurrió durante todo el día en el jardín de la casa, donde los allí presentes disfrutaron de una comida al aire libre. El menú, compuesto por una suculenta barbacoa, deleitó a los invitados. "Chorizo, secreto, alcachofas con burrata, boniato, carne, patatas fritas... se me hace la boca agua", cuenta la influencer en Instagram.

Pero eso no fue todo, la fiesta continuó y los invitados se congregaron alrededor de una zona en el jardín, donde encendieron una hoguera y disfrutaron entre risas. De esta zona de la casa, María ha asegurado que "hubo un momento de mi vida en esta casa que me arrepentí de haber hecho este agujero en medio del jardín". Para más tarde añadir que "me arrepiento de arrepentirme", sentenciaba.

Pablo, también ha querido compartir imágenes de la fiesta y ha aprovechado para dedicar unas palabras a todos los que le acompañaron en este día tan especial. "No tengo palabras para describir la felicidad tan grande en el día de ayer. Gracias a mi bombón y a todos los que estuvisteis", relataba emocionado.

Sin duda, será un día que Pablo no podrá olvidar jamás.