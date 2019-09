Belén Esteban, Blanca Fernández Ochoa y Camilo Sesto: una boda y dos funerales

Hoy es martes y no miércoles, lo sé, lo sé. Lo que pasa es que algunas de las revistas del corazón se han adelantado, así que yo me he lanzado a comprarlas para traeros calentito lo nuestro de esta semana. Menos ¡HOLA!, que es mi prefe. Esa os la cuento mañana. Pero ahora, vamos a lo de hoy.

Ta mbién en la portada de SEMANA tenemos la muerte de Camilo Sesto. Pero aquí no hay ni cartas de despedida, ni exhibicionismo emocional a todo lo que da la máquina. Una fotito de carné y poco más. Dice que la muerte fue inesperada pero, hombre, enfermo desde hace décadas, con 72 años y manifiestamente desmejorado en sus últimas apariciones... A lo mejor, inesperada del todo tampoco ha sido. Una pena, sí. Pero, inesperada, igual no. Un poco más arriba, en la montaña rusa de los afectos que es SEMANA hoy, Iker y Sara (así, sin apellidos) pasean con sus hijos. Bodas, funerales y paseos. Qué portada tan ecléctica.

Lo más enigmático de las fotos de boda de Belén Esteban es que nunca aparece el novio. Parece la boda de Belén Esteban con ella misma. Me gusta pensar que es el álbum de fotos de la fiesta sorpresa que le organizaron sus amigos para casarla con su prometido invisible, como los amigos inexistentes de los niños chicos. Como si ella fuera la chalada del muelle de San Blas, que se quedó colgada por un desamor y no asume que no hay novio. Todos lo saben, menos ella. Todos fingen, porque la quieren, que es una boda normal. Pero no lo es. Decidme que no molaría que fuese así.

Justo debajo de toda esa emotividad descontrolada, nuevas fotos de la boda de Belén Esteban. Es como si me hubieran sacado del agua fría y me sumergiesen en agua caliente sin avisar siquiera. Qué montaña rusa de emociones encontradas separadas apenas por un golpe de vista. Voy a necesitar medicación. O un copazo. (Mi camarero favorito, que es un santo, me ha notado la necesidad en los ojos y me trae un vermú sin habérselo pedido. Cualquier día le dedico una columna. O le pido que se case conmigo. Una de dos)

LECTURAS, sin embargo, nos trae en portada a Mila Ximénez, que se ha puesto un balón gástrico. Exclusiva. Si lo de antes me parecía hurgar demasiado en la intimidad de alguien que ha muerto, esto me parece llevar el hurgamiento (si no existe esta palabra, me la invento) al extremo. Es meter el hocico hasta las entrañas mismas del famoso de turno. Y el titular es oro: “He estado deprimida, comiendo y bebiendo sin parar”. Necesito conocer a la persona que titula en LECTURAS, por favor. Si alguien tiene esta información, que se ponga en contacto conmigo y me la proporcione. Quiero que sea mi mejor amigo, contarle todas mis cosas y que él me las titule.

Jorge Javier, ajeno al balón gástrico y el no parar de comer y beber de Mila, defiende a Maria Teresa Campos. Dice que no es mala persona. Vale, bien. Y Pilar Eyre nos habla de los secretos de Camilo Sesto tras su muerte. Aunque en portada no dice nada al respecto, dentro s dedica unas páginas a la muerte de Blanca Fernández Ochoa.

Pero lo que no os podéis perder, hacedme caso, son las dos páginas dedicadas a los cincuenta años de Raquel Mosquera. Esta mujer es un filón, de verdad os lo digo. Es injusto que no esté en portada siempre. En cuanto sea la mejor amiga del de los titulares de Lecturas pienso convencerle de que saque todas las semanas en portada a Raquel Mosquera. Os lo prometo.

V amos a por Diez Minutos. También Blanca Fernández Ochoa en portada, con un cariñoso “¡Hasta siempre, campeona!”. En la columna de la izquierda tenemos a Bisbal y a Miriam Sánchez. Y mira, ya. A ver qué nos cuenta mañana ¡HOLA!, que os lo comento yo luego.