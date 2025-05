Bradley Cooper y Gigi Hadid: la foto del beso que lo cambia todo

Poco a poco se van conociendo más detalles sobre un romance que había escapado a los ojos del público. Sus inicios fueron discretos, pero han logrado estar en boca de todos. Y más ahora que han confirmado oficialmente su idilio a través de una fotografía que está dando la vuelta al mundo. Bradley Cooper y Gigi Hadid conforman la pareja sorpresa de la temporada y después de un tiempo midiendo con cuidado sus pasos para no despertar el interés del público, ahora han decidido gritar a los cuatro vientos lo que sienten. Al menos sí ella.

A través de su cuenta de Instagram y con la excusa de que era su 30 cumpleaños, la modelo ha causado furor. Sus seguidores no daban crédito con lo que veían en los distintos perfiles, pero más al ver el resumen que su ídolo hacía de su gran noche. Mucha diversión, familia, amigos, copas, bailes, por supuesto la tarta… pero, lo que ha hecho que las redes ardan: un beso de película que confirma la noticia más esperada.

El beso de película de Bradley Cooper y Gigi Hadid

Con la tarta de cumpleaños como protagonista, la pareja se ha fundido en un apasionado beso. Estaban pletóricos, en un momento de euforia, sin importarle las miradas indiscretas que les rodeaban. Mucho menos quién les sacaba una foto, pues inmortalizó un momentazo. El mismo que la propia Gigi Hadid quiso rescatar de su álbum de fotos privado para compartir con sus seguidores de redes sociales.

“¡Me siento tan afortunada de tener 30! Me siento tan afortunada por cada altibajo, por todas las lecciones y regalos que ambos me han traído. ¡Para llegar a sentirlo todo! ¡Soy muy afortunada de ser madre, amiga, compañera, hermana, hija, colega de algunos de los humanos más increíbles! Muy afortunada por el apoyo y el aliento de todos vosotros alrededor del mundo, todos los días y en mi cumpleaños la semana pasada. Me lo pasé de lo mejor celebrando y es una bendición sentirme tan querida. Estoy agradecida y honrada de tomar una nueva década”, escribía Gigi Hadid como acompañamiento a un carrusel de fotos que resumía su cumpleaños. Todos se fijan en su foto del beso con Bradley Cooper, ya sea con envidia o con alegría.