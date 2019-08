Bertín Osborne ha decidido responder a un tuitero que ayer compartió un vídeo de una entrevista de 1985, en la que confesaba que había pegado a una mujer y se le ha vuelto en contra. En la entrevista del joven Bertín en el programa "De la mano de...", el periodista Jorge López Pedrol le pregunta pausadamente y mientras fuma un cigarro: "En estas manos que tantas pieles de mujer habrán acariciado, ¿en alguna ocasión también han pegado a una mujer?, a lo que el cantante contestó: "Pues mira, no creo que jamás hubiera tenido derecho a hacerlo y me arrepiento muchísimo, pero sí lo he hecho alguna vez".

Desde ese momento, las redes se le echaron encima. La publicación de este vídeo llega después de que el cantante afirmara en una entrevista que "el feminismo no es necesario" y publicara días después un vídeo en el que criticaba "a los indocumentados que critican mis declaraciones después de haberlas oído enteras. Lo que he dicho es que me gustaría que esos iluminados digan cual es un derecho fundamental que tengamos los hombres y las mujeres en España hoy". "A todas esas feminoides de pancarta y subvencionadas se vayan a la puerta de la embajada de Irán donde todavía dilapidan a las mujeres", añadió.

En dicha entrevista criticaba a Julia Otero y a Gabriel Rufián, por lo que los internautas no tardaron en compartir otro vídeo de una entrevista de Bertín con Otero, en la que hablaba de feminismo y no quedaba muy bien parado.

Por ello, el cantante ha decidido volver a dar la cara porque el asunto del feminismo "se está convirtiendo en algo personal". En un vídeo publicado en su cuenta de Twitter aclara que en la entrevista "que me hicieron hace 25 o 26 años, yo decía que había pegado a una mujer. Sí, efectivamente, fue a mi hija Claudia que cuando tenía 5 o 6 años tuvo una rabieta descomunal. Fue un azote de padre y como comprenderéis no me sentí muy orgulloso de haberlo hecho. Es un tema que he hablado con ella muchas veces y podéis preguntarle a ella lo que opina. Es la única vez que pegué a una mujer, hace 26 años y fue un azote de padre".

Sin embargo este vídeo que pretendía cerrar el debate, lo único que logró fue encenderlo más porque los internautas le recordaron que la entrevista es de 1985 y que su hija Claudia no había nacido todavía. Osborne tuvo cuatro hijos nacidos de su matrimonio con Alejandra Domeq: Cristian (1977), Alejandra (1978), Eugenia (1986) y Claudia (1989). Además, ha tenido dos hijos más con su actual mujer, Fabiola Ortiz: Norberto (2007) y Carlos Alberto (2008).