El Bugg, el otro artista con el que Javier Calvo disfruta de México más allá de Guitarricadelafuente

Desde se dio a conocer que los Javis ponían punto final a su relación amorosa -siguen siendo amigos y continuarán trabajando juntos como pareja creativa-, son varios los nombres que se han puesto sobre la mesa como posibles “nuevas ilusiones” de ambos. En el caso de Javier Calvo, uno de los hombres con los que ha sido relacionado ha sido Álvaro Lafuente, cantante conocido como Guitarricadelafuente.

Han estado juntos en México, donde Calvo ha viajado con amigos, y durante uno de los conciertos del músico el actor lo definió como “mi vida entera”, unas palabras cargadas de cariño que llevaron a muchos a pensar que entre ellos podría existir un vínculo mucho más profundo que la amistad.

Sin embargo, en las últimas horas han surgido voces cercanas al círculo de Calvo que desmienten rotundamente que entre ellos exista una relación amorosa o pasional. En este clima de ruido informativo se acaba de poner otro nombre sobre la mesa, aunque en este caso se trata de un artista algo menos conocido que Guitarricadelafuente.

Su nombre artístico responde a El Bugg, una joven promesa de la música urbana que empieza a sonar entre los pesos pesados de la industria. Le siguen artistas de la talla de RVFV, Saiko, Judeline o Cruz Cafuné, y también Javier Calvo, con quien ha coincidido estos días en México. De hecho, algunos testigos aseguran que el actor “sobaba el cuello” al cantante durante una noche de fiesta, un momento del que Yenesi, amiga del cineasta, habría dejado constancia en sus redes sociales, aunque poco después borró el vídeo para no alimentar especulaciones.

Juan Jiménez, su nombre de pila, fue uno de los invitados de este domingo de IZA TKM en el Coca-Cola Flow Fest, uno de los eventos urbanos más importantes de Ciudad de México, justo donde Javier Calvo y sus amigas se encuentran estos días.

Lejos del supuesto bajón emocional que estaría atravesando Javier Calvo tras la ruptura, lo cierto es que tanto él como Ambrossi se encuentran perfectamente bien, puesto que la decisión de tomar caminos separados en lo sentimental se tomó hace tiempo. Lo que peor llevan es el escrutinio mediático que estos días se está llevando a cabo sobre su vida privada, pero resisten el chaparrón a sabiendas de que la tormenta cesará tarde o temprano.

Javier Calvo no “ha puesto tierra de por medio” para recomponer su supuesto corazón herido, tan solo ha viajado hasta México con sus amigas para disfrutar y pasarlo bien, una escapada transatlántica que llevaban planeando desde hace tiempo. No hay más.