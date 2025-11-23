Paqui Muñoz, mujer de Santos Cerdán y marquesa del satén: «De lo bueno, lo mejor»

Mientras Koldo García, hombre de andares pachones, urdía en su casa su propio sainete, Santos Cerdán, recién llegado al ático madrileño de Hilarión Eslava, se preguntaba qué no daría él por ser inmensamente rico. Francisca Muñoz, su esposa, se impacientaba: ¿Qué haría ella si fuese rica? La tarjeta de Servinabar, la empresa creada en 2015 por su marido junto a Antxon Alonso como una hucha cerdito que cebaban con mordidas y abusos de poder, le incitaba a soñar en grande.

Paqui –así la conocen quienes la vieron llegar en autobús cada temporada, años atrás, desde Los Corrales, su pueblo sevillano, hasta Navarra para pelar espárragos– quiso tener su Petit Trianon en Chamberí. Como María Antonieta, esposa de Luis XVI, en Versalles, un dechado de vicios personales y excesos decorativos. Encontró sugerencias en El Corte Inglés, su templo desde que llegó a Madrid, y se entregó a la liturgia de las compras con tal abnegación que hasta las dependientas quedaban perplejas. «De lo bueno, lo mejor», le contó espantado Alonso a su mujer, Karmele Atutxa, según han desvelado los informes de la Guardia Civil. «La Paqui. Que la conocen todas las vendedoras del Corte Inglés». Ella espetó: «Y encima no son nada discretos. Gastar y gastar… Tenéis que hablarle claro». Son cosas que pasan cuando la moral se ahueca y el poder se vuelve volátil. Lo personal, las cosas tangibles, como los zapatos de Imelda Marcos o los collares de Carmen Polo, aportan sensación de seguridad y control absoluto.

La Paqui, como dice el socio de su marido, descubrió la excelencia en la ropa de cama de gama alta, la nobleza de la madera y la calidez del algodón egipcio. Desde su altar doméstico, vistió de rico satén sus sueños y los de Cerdán. Le daba estatus, una identidad hasta entonces desconocida. Llegaba a estos grandes almacenes y elegía cabecero, sinfonier o mesita. Solo tenía que esperar la llegada del envío a su domicilio. La cuenta corría, presuntamente, a cargo de Servinabar, igual que el alquiler de la casa, la reforma, los viajes, los restaurantes o cualquier capricho. De lo bueno, siempre lo mejor.

El Supremo pone en libertad a Cerdán tras casi cinco meses en prisión provisional por el 'caso Koldo' Carlos Luján Europa Press

Los investigadores de la Guardia Civil, en su informe, revelan la existencia de una tarjeta de crédito VISA Negocios. Dada de alta el 4 de mayo de 2016, fue usada por última vez el 18 de marzo de 2024. El beneficiario era Antxon, aunque, según los movimientos bancarios, se usaba sobre todo para sufragar el frenesí consumista del entorno familiar de Cerdán.

El imperio de Paqui se desmoronó el 21 de julio de 2025, cuando tuvo que abandonar el ático de Chamberí y sus pequeños placeres viajaron embalados en cajas de cartón hasta la localidad navarra de Milagro, donde reside. El traslado se hizo bajo supervisión judicial, por miedo a que entre tanto hilaje se hubiese colado algún documento relevante. Previamente, el 30 de junio, Cerdán había sido enviado a prisión provisional en Soto del Real por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Paqui le llevó ese mismo día un macuto con algunos enseres y defendió a su marido con impecable aplomo lanzando improperios a los reporteros que seguían sus pasos. Al caer la noche, cuando la celda se llenaba de sombras, Cerdán solo podía cerrar los ojos e imaginar los lujos maritales de Paqui.

Quién es Paqui Muñoz

Hasta entonces, no la conocían más que las empleadas de El Corte Inglés. Ni siquiera había imágenes de ella. De carácter firme y reservado, conoció a Cerdán, entonces electricista, en el pequeño municipio navarro. Tras un accidente en un pie en la fábrica en la que trabajaba, consiguió una invalidez permanente por la que percibe 640 euros mensuales.

Mujer Cerdán Europa Press

Paqui, futura marquesa del hilo satén, aspiraba a mucho más. No está imputada, pero de los informes de la Guardia Civil se desprende que la corrupción halló en ella su forma más tangible. La UCO ha solicitado al juez instructor que autorice que sea investigada fiscalmente, así como acceder a todas sus cuentas, movimientos bancarios y otros activos. Ahora que Cerdán ha salido de prisión, el matrimonio se ha reencontrado en la vivienda familiar de Milagro, una casa adosada adquirida en 1995. Desde allí, el exsecretario de Organización del PSOE prepara su defensa judicial. Su penitencia ahora es lograr un hueco entre bordados, rasos, hilos de oro y un sinfín de cojines decorativos. Aunque, para ser justos, nadie vio llegar tal desfile de riqueza hasta esta modesta localidad navarra.

Muebles de dormitorio, cama y confort

A pesar de su invalidez, entre marzo y julio de 2018 estuvo contratada por Noran, la cooperativa de Alonso y Koldo, por un total de 9.500 euros, sin que la UCO haya detectado un «atisbo de actividad». En verano de 2018, Servinabar pagó dos facturas en El Corte Inglés de 5.520 euros. 2.210, en concepto de «muebles de dormitorio, cama y confort». Entre arrendamientos y adquisiciones, Servinabar abonó 62.840,26 euros al matrimonio.