Tatiana Schlossberg , nieta de John F. Kennedy, padece un cáncer terminal: le queda menos de un año de vida

Tatiana Schlossberg, periodista y nieta de John F. Kennedy, anunció el sábado que le han diagnosticado cáncer terminal cuyo pronóstico reduce su vida a un año. En un amplio artículo publicado en "The New Yorker", reveló que tiene leucemia mieloide aguda.

Diagnóstico después de su segundo parto

La periodista, de 35 años, casada con George Moran y madre de dos niños, de uno y tres años, se enteró de su diagnóstico poco después de dar a luz a su hija pequeña, nacida el 25 de mayo de 2024. Horas después del parto, su médico notó un recuento anormalmente alto de glóbulos blancos y la trasladó a otra planta para realizarle más pruebas.

Desde entonces, ha estado en tratamiento. Le dijeron que no podía curarse con un tratamiento estándar y que necesitaría meses de quimioterapia y un trasplante de médula ósea. Cuando recibió el diagnóstico, se quedó atónita: "No podía creer que estuvieran hablando de mí. Había nadado una milla en la piscina el día anterior, con nueve meses de embarazo. No estaba enferma. No me sentía mal. De hecho, era una de las personas más sanas que conocía".

Pasó cinco semanas ingresada tras dar luz a su hija, y más tarde fue trasladada a otro centro hospitalario para someterse a un trasplante de médula ósea. Posteriormente, recibió quimioterapia en su casa.

"Mis hijos no me recordarán"

En enero, Schlossberg se unió a un ensayo clínico de terapia con células CAR-T, un tipo de inmunoterapia contra ciertos tipos de cáncer de la sangre. "Durante el último ensayo clínico, mi médico me dijo que podría mantenerme viva un año, quizás. Lo primero que pensé fue que mis hijos, cuyos rostros viven permanentemente en el interior de mis párpados, no me recordarían".

En su artículo, critica las políticas de su primo, Robert F. Kennedy Jr. , como secretario de Salud y Servicios Humanos, y expresa su firme desaprobación de las posturas antivacunas, así como sus decisiones de recortar la financiación de la investigación médica. Enfatiza el daño que sus medidas causan a pacientes como ella.

Los recortes de su primo Bobby

"A medida que pasaba cada vez más tiempo de mi vida bajo el cuidado de médicos, enfermeras e investigadores que se esforzaban por mejorar la vida de los demás, vi cómo Bobby recortaba casi 500 millones de dólares para la investigación de vacunas de ARNm, una tecnología que podría usarse contra ciertos tipos de cáncer". Añade que recortó también "miles de millones de dólares en fondos de los Institutos Nacionales de Salud, el mayor patrocinador de investigación médica del mundo, y amenazó con expulsar al panel de expertos médicos encargado de recomendar pruebas preventivas de cáncer".

JFK Granddaughter Terminal Cancer ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Schlossberg trabajó como reportera climática para diferentes publicaciones. Concluye su artículo reflexionando sobre el tiempo que le queda. Su deseo es llenar de recuerdos la mente de sus hijos: "Intento vivir y estar con ellos ahora. Pero estar en el presente es más difícil de lo que parece, así que dejo que los recuerdos vayan y vengan... Seguiré intentando recordar".

Tiene palabras de gratitud hacia su marido, sus padres, su hermano y el resto de sus seres queridos. "Me han cogido de la mano sin vacilar mientras yo sufría, tratando de no mostrar su dolor y tristeza para protegerme. Ha sido un gran regalo, aunque siento su dolor cada día. Durante toda mi vida, he intentado ser buena, ser una buena estudiante, una buena hermana y una buena hija, y proteger a mi madre y no hacerla enfadar ni disgustar nunca".

Caroline Kennedy, junto a Barack Obama, en un mitin del entonces candidato presidencial en enero de 2008 larazon

"Mis padres, mi hermano y mi hermana también han estado criando a mis hijos y sentados en mis distintas habitaciones del hospital casi todos los días durante el último año y medio", añade.

Su hermano Jack, candidato al Congreso

Su hermano, Jack Schlossberg, anunció a principios de este mes su candidatura al Congreso. El joven de 32 años aspira al escaño de la ciudad de Nueva York, que desde hace tiempo ocupa el representante demócrata Jerry Nadler y en septiembre anunció que no buscará la reelección.

Caroline Kennedy y su hijo, John " Jack " Schlossberg Gtres

El ensayo de Schlossberg llega en el 62º aniversario del asesinato de su abuelo, JFK. Su diagnóstico se suma a un largo historial de tragedia en el clan Kennedy. El hijo de John F. Kennedy, John F. Kennedy Jr., y su esposa, Carolyn Bessette Kennedy, murieron en un accidente aéreo en 1999. Robert F. Kennedy Sr., fue asesinado en 1968.