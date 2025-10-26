La cantante Nelly Furtado anuncia que se retira temporalmente de los escenarios

Nelly Furtado, reconocida cantante y compositora canadiense, ha comunicado su decisión de tomarse un receso de los escenarios para explorar nuevos caminos artísticos. Con una trayectoria de 25 años, la artista de 46 años expresó su deseo de adentrarse en proyectos personales que marcan un giro significativo en su carrera. El anuncio, realizado a través de una publicación en Instagram, refleja su intención de transitar por nuevas formas de expresión sin renunciar a la música, a la que define como “el eje central” de su identidad creativa.

Tras el lanzamiento de su álbum "7" en septiembre, Furtado culminó una gira de festivales titulada Better Than Ever, con presentaciones durante el verano. Este momento coincide con la celebración del 25 º aniversario de su debut discográfico, Whoa, Nelly! (2000), el trabajo que la catapultó a la fama internacional.

A lo largo de su carrera, Furtado ha publicado álbumes emblemáticos como Folklore, Loose, Mi Plan, The Spirit Indestructible y The Ride, consolidándose como una artista versátil y multifacética. Su éxito I’m Like a Bird le valió un Premio Grammy en 2002, confirmando su lugar como una de las voces más influyentes de su generación.

En su mensaje, la artista recalcó que este paréntesis no supone un alejamiento definitivo de la música, sino una oportunidad para seguir componiendo desde otros espacios. En un emotivo vídeo compartido junto al anuncio, se la ve recibiendo flores en su último concierto en Berlín, un gesto que simboliza su conexión con el público.

En los últimos meses, Furtado también ha destacado por su discurso de empoderamiento y amor propio. Durante el Manchester Pride, su elección de vestuario fue interpretada como un mensaje contra el body shaming, mientras que en enero compartió reflexiones sobre autenticidad y crecimiento personal.

Aunque no ha precisado cuánto durará este descanso, su mensaje deja claro que se trata de una etapa de transformación y búsqueda creativa. Furtado invita a sus seguidores a acompañarla en este proceso de renovación, reafirmando su compromiso con la música, la libertad artística y la evolución personal.