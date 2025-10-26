Gordon Ramsay cambia los fogones por el deporte extremo: compite con su familia en una dura prueba de triatlón en Grecia

El chef británico Gordon Ramsay participó este fin de semana en el Ironman 70.3 de Costa Navarino, en el Peloponeso (Grecia), acompañado por su esposa Tana y su hija Tilly. La familia completó el recorrido dentro de un entorno protegido de la red Natura 2000, que integraba tramos de natación, ciclismo y carrera a pie.

La competición incluyó 1,9 kilómetros de natación en las aguas de la bahía de Gialova, seguidos de 90 kilómetros en bicicleta a través de carreteras rurales que atravesaban viñedos y zonas arqueológicas, y una carrera final de 21 kilómetros entre pinares. El Ironman 70.3 recibe su nombre de las 70,3 millas totales (113 kilómetros) que suman las tres disciplinas.

El evento, celebrado en la región de Mesenia, congregó a atletas de diferentes países. Ramsay, de 58 años, cuenta con experiencia en competiciones de resistencia y ha participado anteriormente en triatlones y maratones. En diversas entrevistas, ha explicado que mantiene un entrenamiento regular que combina natación, ciclismo y carrera, además de su actividad profesional como cocinero y empresario.

Durante la jornada, el chef compartió varias imágenes en su cuenta de Instagram, en las que aparece junto a su familia tras cruzar la meta. En el mensaje que acompañaba las fotografías escribió: “We are an IRON Family!” (“¡Somos una familia de hierro!”). Su hija Tilly Ramsay, de 22 años, también publicó un breve vídeo del evento en el que se les ve celebrando su llegada al final del recorrido.

La participación de los Ramsay coincidió con el impulso que la región de Costa Navarino ha dado al turismo deportivo, acogiendo por primera vez una prueba Ironman. Según los organizadores, el trazado combinó zonas costeras, paisajes rurales y áreas de patrimonio histórico, con el objetivo de promover tanto el deporte como la preservación ambiental.