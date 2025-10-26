El plan más dominguero de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo en Madrid

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo han aprovechado este domingo para disfrutar de un plan en pareja por Madrid. El matrimonio, que tiene un hijo, Lucas, de unos tres meses, ha visitado Casa Chamberí, un evento de exhibición único que reúne a algunos de los estudios más destacados de interiorismo, arquitectura, arte y diseño.

Según la web oficial, se trata de “un proyecto de interiorismo y arte comisariado por Blanca Barrera-Cuadra que transforma una casa clásica madrileña en un recorrido único por el diseño contemporáneo. Ocho de los estudios más punteros de arquitectura e interiorismo desarrollan el diseño de diferentes estancias, creando una vivienda completa en la que cada espacio refleja una visión distinta, moderna e innovadora”.

“Gracias queridos Teresa y Martínez-Almeida por haber venido a conocer nuestro pequeño proyecto Casa Chamberí con tantísimo cariño. Fue un auténtico honor recibiros y saber que tenemos un alcalde, que también valora y apoya los proyectos pequeños. El nuestro concreto, un proyecto construido con fe, ilusión y mucho tesón”, han comentado desde Casa Chamberí en sus redes sociales oficiales sobre la visita del alcalde y su mujer, que no se dejaban ver en pareja públicamente desde el pasado 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. Marido y mujer no han dudado en disfrutar de la presentación con unos kimonos que también han vestido los demás invitados.

Desde que José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo sellaron su historia de amor con una boda de cuento en Madrid, la pareja no ha dejado de mostrar la solidez de su relación. Su unión, marcada por la discreción y la complicidad, se ha convertido en uno de los ejemplos más comentados de estabilidad dentro del panorama social madrileño. Lejos de los focos pero siempre en el centro de todas las miradas, el alcalde y su esposa han sabido combinar con elegancia la vida pública y la intimidad, cultivando una imagen de serenidad y afecto mutuo que parece blindada frente al ruido mediático.

El culmen de esta etapa de plenitud llegó con el nacimiento de su primer hijo, Lucas, un acontecimiento que colmó de alegría a la pareja y a sus respectivas familias. La llegada del pequeño ha reforzado aún más su vínculo y les ha otorgado una nueva dimensión como matrimonio.

En medio de los compromisos institucionales de él y los discretos pasos profesionales de ella, Almeida y Teresa se refugian en los momentos sencillos, disfrutando de su vida familiar con la misma naturalidad con la que conquistaron el corazón de Madrid.