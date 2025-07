Carmen Martínez-Bordiú, denunciada por insultos e impagos a sus trabajadores

Carmen Martínez-Bordiú ahora saborea la vida de otra forma, alejada del foco mediático. Si antes disfrutaba de sus encuentros con la prensa, sus incursiones en el papel cuché, sus exclusivas, entrevistas en platós de televisión y apariciones en los saraos de moda, ahora prefiere la discreción. Así lleva desde hace unos años viviendo una existencia más tranquila y sosegada, tratando de huir de los escándalos y polémicas. Esos que siempre terminan alcanzándola, aunque haya puesto tierra de por medio y haya fijado su residencia en Sintra, Portugal. Pero desde aquí también hace ruido y llega a nuestros oídos.

Así ha sucedido ahora que la nieta del general Franco ha sido denunciada por una antigua trabajadora. Le acusa de una supuesta explotación laboral y le reclama el sueldo que no habría pagado de manera correspondiente. Es la empleada que tenía a su servicio para acondicionar y mantener siempre lista la finca de Sevilla conocida como Los Camochos. Una residencia que adquirió en 1994 y que ahora, tres décadas después, se convierte en el epicentro de la polémica. Y es que la trabajadora de Carmen llega a acusarla incluso de tratar sin ningún respeto a su equipo de empleados, a quienes incluso calificaría sin pudor de “golfos”.

Carmen Martínez-Bordiú, denunciada

“Me han engañado en el tema del trabajo. No me ha dado de alta ni me quiere pagar. Estoy teniendo problemas, ataques de ansiedad. Me ha hecho un despido improcedente después de explotarnos allí trabajando durante tres meses”, asegura la empleada en Sevilla de la nietísima a ‘TardeAR’. Al ver que sus intentos por recuperar su salario están siendo en vano, ha querido presionar a su jefa tirando de la manta y poniendo a los medios de comunicación en alerta de sus presuntas malas artes. “A mí no me ha pagado nada. Me debe alrededor de siete u ocho mil euros o más”, reclama.

Pero el impago de su salario acordado no sería la única cuestión que denuncia en público la trabajadora. También que estaba sin contrato, al no estar dada de alta correspondientemente en la Seguridad Social, acusación muy grave: “A los hombre son a los que más o menos da de alta, a las mujeres no les da de alta”. Añade que “la anterior pareja que estuvo allí se ha llevado ocho meses que tampoco le pagaba”. No sería la única que se ha quedado sin sueldo y, ahora, sin trabajo. Subraya que les echó “antes de los días improcedentes de despido”.

Pero va más allá y también señala las supuestas malas formas de Carmen Martínez-Bordiú a la hora de hablar a sus subordinados: “La he escuchado insultar a las personas que han pasado por allí. Que han robado, que son unos golfos… entonces yo para ella seré otra golfa”. Asegura que no se escondía a la hora de realizar estas observaciones despectivas sobre sus empleados: “De otro trabajador, Carmen me dijo que era el más golfo, que había estado allí y que le había robado un montón de cosas. Pero no es que le roben, es que se llevan las cosas porque ella debe dinero”. Al menos parece que ha surtido efecto la presión mediática y desde el programa aseguran que ahora ella promete pagar lo que debe a sus trabajadores.