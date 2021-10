¿Sigue usando el Rey Juan Carlos el apellido Sánchez en sus visitas a España?

Gente

Tapadera

Nadie sabe por qué el Rey Juan Carlos eligió el apellido Sánchez para enmascarar su identidad en sus visitas no oficiales a hospitales o adquirir billetes de avión. Y me pregunto si lo sigue haciendo en los recientes viajes secretos a España en este último año de ‘exilio’ voluntario en Abu Dabi.

Un médico de un centro hospitalario de Barcelona, al que el emérito suele acudir en sus revisiones clínicas, y que, lógicamente, prefiere mantenerse en el anonimato, recuerda que “en cierta ocasión me crucé en el pasillo con don Juan Carlos y me llevé tal sorpresa que mire en la lista de ingresos y no aparecía su nombre. Pregunté y me dijeron que se había inscrito con el apellido Sánchez. Es un hombre muy discreto y a la vez muy afable. Habla de ‘tú' a todo el mundo y es muy ameno y simpático en el cara a cara”.

Según desveló en ‘Salvame’ este pasado viernes el paparazzi y tertuliano Gustavo González, el padre de Felipe VI regresará de incógnito, ahora se rompe la intención de secretismo, a España el próximo 15 de noviembre, y pasará unos días en la finca de uno de sus mejores amigos en Ciudad Real. No se conoce el motivo de ese regreso esporádico ni si pasará por Madrid para verse con su familia.