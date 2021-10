Así han sido las visitas secretas de don Juan Carlos a España

Gente

Don Juan Carlos está impaciente por poner fin a su exilio. No es la primera vez que se ha visto obligado a vivir fuera de su querida España. El goteo de informaciones sobre supuestas comisiones millonarias y regularizaciones fiscales desembocaron en su exilio en Abu Dabi. El aluvión de nuevos datos sobre sus negocios, las explosivas revelaciones de Corinna, así como la investigación sobre sus cuentas en Suiza dilataban su exilio. Sin embargo, la Fiscalía del Tribunal Supremo emitía una resolución que tendrá que ser refrendada en diciembre que ha supuesto un alivio para Don Juan Carlos, que casi con seguridad no tendrá que afrontar un demoledor y vergonzoso proceso judicial y que facilitaría su vuelta a España.

Don Juan Carlos sufre en su exilio, añora España, sus amigos, las reuniones en Madrid, los asuetos en Sanxenxo, los veranos en Mallorca y sobre todo, el calor del cariño de los españoles que no olvidan sus errores y exigen responsabilidades, pero que no han dejado de reconocer sus servicios. Seguramente por eso, no ha podido resistirse a la tentación de visitar fugazmente España. Don Juan Carlos es de los que prefiere pedir perdón antes que permiso. Solicitó viajar a España por la muerte de Carlos Falcó, Marqués de Griñón y le fue denegado el permiso, lo que le causó un gran disgusto.

Los viajes del emérito

En realidad, no existe impedimento legal alguno para que pueda viajar a nuestro país. Y eso ha hecho en, al menos, tres ocasiones, Fueron fugaces viajes, dos de ellos por revisiones médicas. La primera, el pasado otoño, y la segunda, en primavera. La tercera fue por placer, el de estar con sus leales. Fue hace tan solo un mes en Madrid, tres días después de haber recibido la visita de las Infantas en Abu Dabi. Hay una cuarta visita que no está del todo constatada, este verano en Sansenxo, pero la presencia de miembros de la seguridad del Rey ofrecían pocas dudas de su visita a la localidad.

El Rey Juan Carlos echa de menos sus temporadas en Sanxenxo FOTO: Salvador Sas EFE

Don Juan Carlos tiene un círculo de fieles que nunca le abandonan. Tiene una buena amiga que no es conocida. Siempre ha estado cuando le ha necesitado. La conoce hace tres décadas y nunca le ha fallado. Su leal amiga, con inmaculado nombre, le ha aconsejado, consolado y apoyado en sus peores momentos. Ha velado por él y con él durante sus convalecencias por las últimas intervenciones antes de viajar a Abu Dabi. No se trata de ninguna amante. Esta mujer está casa y no tiene otra intención que la de de ayudar a Don Juan Carlos. Ha viajado en dos ocasiones a Abu Dabi para visitarle. Ahora es el Rey emérito el que tiene la intención de viajar a España en una fecha cercana al 15 de este mismo mes para permanecer en una finca de Ciudad Real unos días. Estamos en temporada de caza, un deporte que él adora y las fincas de la llamada «Milla de oro» permiten aterrizar sin hacer ruido, hay muchos aeródromos locales alrededor de las fincas y luego es tan sencillo como tomar desde allí un helicóptero o un coche. Viajaría, como en las otras ocasiones, en un jet privado facilitado por sus amigos saudíes y con su correspondiente equipo de seguridad.

Dos reyes distanciados

Los viajes del Rey Emérito no le son ajenos a los servicios de inteligencia de nuestro país. Han llegado al conocimiento de su propio hijo, Felipe VI, cuando ya no podía poner oposición alguna. Don Juan Carlos ha visto a sus hijas en sus fugaces visitas, pero nunca a su hijo, con el que la distancia en lo personal se ha ensanchado durante su exilio. La despedida de los Reyes, con un abrazo en el que padre e hijo derramaron lágrimas, desembocó en discusiones dentro de la familia. Las continuas informaciones sobre las actividades del Rey Emérito han distanciado a padre e hijo. Don Felipe, como hiciera Don Juan Carlos con su padre, Don Juan, debe velar por el presente y futuro de la Monarquía. Actúa como Rey y no como hijo, aunque le parta el corazón.