Las once damas de compañía que cuidan de la reina Isabel II

Después de los últimos acontecimientos en Windsor, desde la hospitalización de la reina Isabel II a la cancelación de su agenda oficial por recomendación médica, saltaron las alarmas y todos los focos se situaron sobre el preocupante estado de salud de la monarca. Pero mientras los comunicados por parte de Palacio son mínimos y la envuelven en un halo de misterio y secretismo, la propia protagonista reapareció ayer y lo hizo, con muy buen aspecto y al volante de su Jaguar verde que utiliza para transportar a sus corgis para su paseo matutino por la finca de Berkshire. Unas imágenes que devuelven la tranquilidad y esperanza a los británicos después de que sus ayudantes anunciaran el viernes que se tomaría quince días libres de sus funciones por consejo médico.

Lo cierto es que Isabel II no está sola, tiene a su lado a once damas de compañía que la cuidan y velan por su salud y bienestar en todo momento. Aunque en un discreto segundo plano, estas once mujeres ocupan un lugar muy importante en el corazón de la veterana monarca, más que damas de compañía podrían calificarse amigas y confidentes. Y es que tan solo hace falta un gesto o una mirada de la soberana para que las damas de honor entiendan cada uno de los deseos de la soberana.

Isabel II junto a sus guardianes FOTO: Alberto Pezzali AP

Estas once mujeres tienen títulos de trabajo diferentes a los de otros miembros de la familia real y son nombradas según su rango: las que asisten a a la Reina son Damas de Cámara y el rango más alto lo ostentan las Señoras del Guardarropa, que habitualmente solía ser una duquesa.

Las damas de honor de la Reina no son todas nobles de nacimiento, pero a menudo provienen de buena familia. Según publica Point de Vue, deben compartir intereses comunes con la reina y ser protectores de ella, pero es la misma Isabel II la encargada de elegirlas personalmente. Aunque su trabajo no está retribuido, se les proporciona proporciona alojamiento, ropa y dietas de viaje.

Ann Fortune Fitzroy, duquesa viuda de Grafton, es el nombre que más resuena entre estas once damas, pero tal y como desvela esta misma publicación, en esta larga lista también están Virginia Ogilvy, Diana Maxwell, duquesa de Farnham; Lady Susan Hussey, Susan Rhodes, Lady Elizabeth Leeming, Mary Anne Morrison, Richenda Elton, Annabel Whitehead, Mrs. Michael Gordon Lennox y Philippa de Pass.