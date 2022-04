Así ha sido la visita sorpresa de Meghan Markle y el príncipe Harry a la Reina Isabel II

FOTO: POOL New

La semana pasada se confirmó que el príncipe Harry y Meghan Markle volverían juntos a Europa tras más de dos años alejados del viejo continente, desde que tomaron distancia con la Corona británica y renunciaron a sus compromisos como miembros activos de la realeza. Se esperaba que aterrizaran este fin de semana en La Haya, con motivo de la inauguración de una nueva edición de los Juegos Invictus, pero los duques de Sussex han hecho una inesperada parada en su camino. Tal y como su propia oficina de prensa ha confirmado, han pasado por Reino Unido para encontrarse con el príncipe Carlos y la Reina Isabel II.

El príncipe Harry y Meghan Markle han pasado por el Castillo de Windsor para ver a la Reina Isabel II, cuya salud se ha visto resentida en los últimos meses. Además, allí ha coincidido también con el príncipe Carlos. Se trata del primer encuentro conocido entre la duquesa de Sussex y la familia de su marido dos años después de precipitar el megxit. Sin ella, el nieto de la monarca sí ha visitado Reino Unido en dos ocasiones: en el funeral de su abuelo, el duque de Edimburgo, y en la inauguración de una estatua levantada en honor a su madre, Diana de Gales.

Los duques de Sussex en una imagen de archivo FOTO: Peter Foley EFE

Se desconoce si junto a ellos han viajado también sus hijos pequeños, Archie y Lilibet, a quien todavía la Reina Isabel II no habría conocido en persona. De hecho, las últimas informaciones publicadas apuntaban a que la soberana estaba “desesperada” por encontrarse con su bisnieta, y que no entendía por qué el príncipe Harry y Meghan Markle no la habían llevado aún al Reino Unido para que la bebé pudiera estrechar lazos con su familia paterna.

Esta visita sorpresa a Reino Unido se entiende como un acercamiento entre los duques de Sussex y la Corona británica, cuya relación se había tensado mucho desde que se alejaron de Buckingham Palace. Además, las acciones legales que el duque de Sussex ha emprendido contra el ministerio del Interior de su propio país, tras retirarle los servicios de seguridad y protección oficial, tampoco han ayudado a que la situación se relaje.