Así será el regreso del príncipe Harry y Meghan Markle a Europa: sin honores ni armas de fuego

Ya han pasado dos años desde que el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron que se alejaban de la familia real británica y que renunciaban a sus obligaciones oficiales como miembros activos de la Corona. Desde entonces, los duques de Sussex no se han dejado ver por Reino Unido ni el resto del viejo continente, ni siquiera en citas tan importantes como el pasado homenaje al duque de Edimburgo por el aniversario de su muerte, que reunió en la Abadía de Westminster a cientos de líderes mundiales y representantes de otras monarquías, como los Reyes Felipe VI y Letizia.

Semanas después, el regreso del príncipe Harry y Meghan Markle a Europa está a la vuelta de la esquina. Se producirá este mismo sábado, con motivo de la inauguración en La Haya de los Juegos Invictus, una especie de Olimpiadas que el nieto de la Reina Isabel II desarrolló por primera vez en el año 2014. Será la primera vez que los duques de Sussex se dejen ver en suelo europeo desde que rompieron con la familia real británica, y lo cierto es que su gran reaparición pública -tampoco hubo rastro de ellos en la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, donde se esperaba su asistencia- llega cargada de polémica.

Por un lado, algunos tabloides británicos aseguran que su regreso a Europa sin pasar por Reino Unido ha sido entendido por el Palacio de Buckingham como una grave afrenta. Sobre todo, teniendo en cuenta su marcada ausencia en la ceremonia en honor al duque de Edimburgo, a la que no asistieron alegando falta de seguridad. Algo que, en cambio, no parece ser un problema para visitar La Haya. De hecho, las autoridades holandesas han solicitado al equipo de guardias privados de los duques de Sussex que no porten armas de fuego, puesto que en los Países Bajos están reservadas solo a las fuerzas gubernamentales.

Además, numerosos medios han señalado también que el príncipe Harry y Meghan Markle no serán recibidos con ningún tipo de honor propio a la posición que todavía ostentan, pero de la que ellos mismos reniegan. Al parecer, no hay planeada ninguna recepción oficial con los Reyes Guillermo y Máxima de Holanda, aunque sí se espera que el monarca esté presente en la inauguración de los Juegos Invictus de La Haya, en su papel de jefe de Estado del país anfitrión. Se intuye así que las monarquías europeas muestran su apoyo a la británica, que podría no tomarse del todo bien que sus ‘desertores’ fueran tratados con pompa y dignidades.

Se desconoce hasta cuándo alargarán los duques de Sussex su presencia en Holanda, pero no será hasta el próximo viernes 22 de abril cuando los Juegos Invictus lleguen a su fin.

Proyecto con Netflix

Al parecer, junto al príncipe Harry y Meghan Markle, viajará también a La Haya un equipo de rodaje de Netflix que los acompañará en todo momento. Cuando renunciaron a sus compromisos con la Corona y se marcharon del Reino Unido, se dio a conocer que habían firmado un contrato de exclusividad con la plataforma digital para llevar a cabo un proyecto audiovisual del que todavía se conocen muy pocos detalles. Los propios duques de Sussex deslizaron que uno de los asuntos a tratar sería el de los iconos femeninos a lo largo de la historia, pero apenas ha trascendido más información. Se espera que relancen así su carrera mediática, la misma que comenzaron con la polémica entrevista con Oprah Winfrey que hizo tambalear los cimientos de Buckingham Palace.