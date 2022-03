Críticas al príncipe Harry por su video promocional de los próximos Juegos Invictus

Con su característico sentido del humor, el príncipe Harry ha participado en el video promocional de los Juegos Invictus de este año. En videoconferencia con cuatro personas más aprende a decir varias palabras en holandés. Una vez recibido el visto bueno, el nieto de Isabel II, vestido de negro, sorprende con su atuendo: gorro naranja, gafas en el mismo color y camiseta y pantalón a juego.

Además de por su atrevido “look”, el hijo menor de Carlos de Inglaterra y la princesa Diana de Gales ha sido criticado por haber hecho esta publicación solo unas horas después de que anunciara que no viajará al Reino Unido para participar en un servicio religioso en homenaje a su abuelo, el príncipe Felipe, el próximo 29 de marzo. No obstante, un portavoz del duque de Sussex confirmó que sí viajará a La Haya para asistir a los juegos, que empiezan solo unos días después, el 16 de abril.

Según The Daily Mail, Darren McGrady, quien fuera chef de la Princesa Diana, su madre «estaría devastada si estuviera aquí» al igual que la reina, por verlo en este papel. «Su abuelo le habría tirado de la oreja y le habría dicho que creciera», declaró el cocinero.

En redes sociales, también ha sido criticado que pueda viajar a los Países Bajos, quizá incluso con Meghan Markle y sus hijos, Archie y Lilibet, y no pueda tomar un avión para viajar a Inglaterra.

La biógrafa real, Angela Levin, califica a Harry como un «niño haciendo una pataleta» y considera que esto no es más que un “desaire” a su abuela, que sigue en duelo por la muerte de su marido. Harry «se ha equivocado en todo esto. Si viene a un evento real, obtendrá protección policial. Lo que no van a hacer es darle seguridad si sale con sus amigos». Levin añadió que probablemente usará esta excusa sobre su seguridad para no participar en junio en las celebraciones del Jubileo de la Reina. El príncipe está en medio de un batalla legal con el gobierno británico por su decisión de no brindarle protección policial completa cuando visite el país. Y es que desde el ministerio del Interior, que dirige Priti Patel, le comunicaron a la familia que las fuerzas policiales no están disponibles para ofrecerles protección personal, es decir, no relacionada con actos oficiales, pese a que Harry se ofreció a pagarla de su bolsillo.