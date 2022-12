Los parlamentarios británicos planean un proyecto de ley para despojar a los Sussex de sus títulos reales

Harry y Meghan podrían ser despojados de sus títulos de Sussex en el nuevo año a través de una votación en la Cámara de los Comunes, según ha sugerido un parlamentario. El documental de Netflix que se emitió el jueves 8 de diciembre se ha convertido ahora en “un tema político”, según el parlamentario conservador Bob Seeley.

Harry, quien se mudó a los EE. UU. para vivir con su esposa Meghan Markle después de separarse de la familia real hace dos años, ha sido criticado por atacar a la familia real y a los medios de comunicación en Gran Bretaña durante el polémico documental de Netflix.

En él, Harry acusa a la realeza de tener un “gran nivel de prejuicio inconsciente” y Meghan de que los medios de comunicación querían “destruirla”.

Por este motivo, Seeley planea presentar una legislación propuesta que eventualmente podría despojar a la pareja de sus títulos reales. El parlamentario de la Isla de Wight sugirió que podría presentar un breve proyecto de ley de miembros privados en el nuevo año que, si se aprueba, haría a los parlamentarios votar sobre una resolución que podría otorgar al Consejo Privado el poder de degradar el estatus real de la pareja.

Según Seeley, el documental plantea “un problema político”. Y agrega que la pareja “además de destrozar a su familia y monetizar su miseria para el consumo público, también está atacando algunas instituciones importantes en este país”.

Tim Loughton, el parlamentario de East Worthing y Shoreham también intervino al respecto de la emisión del docureality y señaló que “avergonzado de que esta pareja lleve el título de nuestro gran condado”. Agregando que es “hora de quitarle el título a alguien que claramente carece de respeto”.

Harry y Meghan firmaron acuerdos lucrativos por valor de 100 millones de euros con Netflix y Spotify, tras firmar su salida como miembros de la realeza de alto nivel, y las docuseries son la primera salida importante para ellos.

“Harry Windsor debería renunciar voluntariamente a sus títulos. Si no lo hace, el Parlamento debería actuar para eliminarlos”, afirma Seeley. “Si a Harry no le gusta la monarquía, no seas parte de ella, pero no uses tus títulos y destroces la institución”, añade.

Alrededor del 94% de los lectores dicen que deberían ser despojados de sus títulos

El jueves, se preguntó a los lectores de Telegraph si Harry y Meghan deberían perder sus títulos de duque y duquesa de Sussex. El viernes por la mañana, la encuesta recibió más de 18.000 respuestas, y un abrumador 94 por ciento estuvo de acuerdo en que deberían ser despojados de sus títulos reales.