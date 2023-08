¿Se avecina una nueva Vic?

Atrás quedan los años en los que la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar se mostraba esquiva con la prensa. Eran esos tiempos en los que, de niña adolescente, huía con sus amigas de la prensa local cuando era reconocida por un periodista en el Santa María Polo Club de Sotogrande, en San Roque, Cádiz. Estaba con sus íntimas, disfrutando de los afterpolo y ya. No tenía una imagen tan cultivada y sobresalía, además de por su apellido, por sus ciento ochenta centímetros. Ahora, Victoria Federica, o Vic, es la reina de los focos y está en el proceso de sacar rédito a sus centímetros royal. Le encanta un photocall y no se pierde una presentación, cuando hay nivel (eso sí). Entró en este mundo de la mano de Tomás Páramo y Maria G. de Jaime, dos maestros en cuidar las redes sociales y las apariciones públicas para nunca, nunca, rozar el exhibicionismo choni, algo francamente difícil cuando uno postea con relativa frecuencia, pero que ellos consiguen sin mácula y con acierto. Cuando Vic va de público en eventos, como los toros o las pasarelas de moda, sabe que es el foco de atención y que su ‘outfit’ será despedazado por las revistas de moda, busca el foco y por ende, su mejor ángulo. Ya no se esconde y pinta que va a estar una larga temporada sin hacerlo. Por eso, no nos extrañó verla esta semana en la gala Starlite Occident, en la maravillosa cantera de Nagüeles, convertida ya en toda una celebridad nacional, sin el amparo de sus padres, y luchando por los puestos de cabeza de popularidad entre los cachorros Borbón. Cada vez encara mejor un foco y se mueve con más soltura con la prensa sin soltar prenda sobre asuntos familiares. En España, a diferencia de Reino Unido, no tenemos esos sondeos que abren los tabloides y que a golpe de encuesta telefónica derrumban a tal o cual miembro de la casa Windsor. Viva Diana; abajo, Meghan y Camila.... Pues ahora toca ¡aupa, Camila! Ustedes ya saben, que la época del támpax queda cada vez más lejana y el furor por la serie «The Crown» se ha mitigado.

Victoria Federica con vestido de Charo Ruiz. Barbillón Marbella

Lo que nos ha llamado la atención de esta aparición en la gala Starlite, un evento muy querido por la nieta de Don Juan Carlos, donde ha gestado amores y vivido experiencias únicas con su hermano Froilán, ha sido que ha saltado a titulares por una acción solidaria. Lo último que supimos de Vic es que a primeros de agosto andaba en un yate con unos amigos en Formentera. Se difundió que cada día de navegación en alta mar salía por 5.000 euros. El caso es que esta vez hay una buena causa por delante. La joven ha decidido subastar el vestido que llevaba puesto de color blanco con toques nacarados, del diseñador español Andrew Procrid. Se trata de un diseño largo de línea minimalista, de corte al bies y confeccionado en punto seda con acabado nacarado. Tiene el escote drapeado y la espalda descubierta con un cruce de cadenas de efecto nácar. Nada más verlo, nos ha parecido maravilloso, y no hemos podido evitar pensar que sería un magnífico traje de novia para las más modernas y con un punto menos convencional. Por la subasta se recaudaron 7.500 euros, día y pico de yate, lo que tal vez encara una nueva faceta en la joven influencer muy beneficiosa para su imagen. Una faceta alejada del lujo y el derroche y más centrada en su trabajo y en prestar su imagen para causas solidarias.

Victoria Federica con amigos en Formentera. Gtres

Igualmente positivo fue que posara con su íntima amiga Rochi Laffón en la portada de la revista «¡Hola!» sin recibir nada de dinero por esta exclusiva. Como informó en este medio Ángela Portero, tras su conversación con Teresa de la Cierva, autora de un bonito reportaje, donde ambas hablaban de cómo habían ido consolidando su amistad a través de los años y que nació de la relación entre los padres de Rocío y la Infanta Elena, gracias al mundo de la equitación.

¿Se avecina una nueva Vic dónde además de ser un referente de estilo sea también un modelo de virtudes? ¿Será que Vic está empezando a ser Victoria?