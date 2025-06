Así han forjado su amistad el rey Carlos III y David Beckham, al que nombrará caballero

David Beckham será investido caballero el próximo sábado durante el desfile oficial Trooping the Colour con motivo del cumpleaños del rey Carlos. El exfutbolista, que ya era OBE desde 2003, ahora alcanzará el rango más alto de la Orden del Imperio Británico. El nombramiento de caballero por parte del monarca británico es una distinción honorífica, no un título nobiliario hereditario.

En el caso de Beckham, ha sido propuesto por su trayectoria deportiva en el fútbol profesional, la representación internacional del Reino Unido y su amplio trabajo filantrópico y benéfico, incluido su papel como embajador de buena voluntad de UNICEF.

El Rey Carlos III y David Beckham Gtres

La sospecha de este nombramiento se avivó por la invitación del matrimonio Beckham, David y Victoria, a la cena de Estado en honor del Emir de Catar en el Palacio de Buckingham el 3 de diciembre de 2024. Finalmente, lo confirmaron varios tabloides británicos. Es un honor que no ha sorprendido en el Reino Unido por la amistad que David y el rey Carlos III ha cultivado a lo largo del tiempo. En mayo, por ejemplo, coincidieron en el Chelsea Flower Show e intercambiaron un saludo muy afectuoso que delataba sus simpatías.

Más allá de una amistad personal, David defiende abiertamente la monarquía. "Me conmueve mucho hablar de lo que hago con la familia real, porque siempre he sido un gran monárquico. Crecí en un hogar que adoraba y amaba todo lo relacionado con la Familia Real», confesó durante su visita al Foro Económico de Davos el pasado enero. Así lo sintió también cuando recibió la Orden del Imperio Británico. "Llevé conmigo a mis abuelos, quienes me criaron como un gran monárquico y un gran admirador de la familia real, y, por supuesto, mi esposa también estaba allí".

David Beckham, OBE Press Association David Beckham, OBE

El 7 febrero, David y Victoria fueron invitados a una cena exclusiva en Highgrove House,, una de las residencias privadas del rey Carlos III en Gloucestershire. Además de celebrar las relaciones entre el Reino Unido e Italia, la velada ponía en valor el llamado "slow food", un movimiento internacional que promueve una forma de alimentación más consciente, sostenible y placentera, en contraste directo con la comida rápida (fast food) y la industrialización de la alimentación.

Un vínculo familiar

El matrimonio también asistió a la boda del príncipe Guillermo y Kate Middleton en abril de 2011, así como a la del príncipe Harry y Meghan Markle en 2018. El 16 de septiembre de 2022, David dejó una huella imborrable al esperar más de doce horas en la cola para presentar sus respetos ante el ataúd de Isabel II. Un gesto sumamente conmovedor, ya que podría haber recibido un trato preferencial debido a su fama. Prefirió ser un ciudadano más. En declaraciones a "The Guardian", explicó que ese día fue difícil.

David Beckham abandona el palacio de Westminster después de dar su último adiós a la reina Isabel II Markus Schreiber Agencia AP

Comparte con el rey su compromiso con las causas ambientales y ecológicas y ha apoyado iniciativas como la campaña #WhoSideAreOnYou de la fundación United for Wildlife del príncipe Guillermo para combatir la caza furtiva en 2014. David también ha estado involucrado en la conservación de las abejas, ya que a ambos les apasiona la apicultura. Un punto de conexión que ha fortalecido su vínculo. "A él le interesan las abejas, a mí me encantan las abejas . A él le encanta el campo, a mí me encanta el campo, y a él le encanta empoderar a los jóvenes", explicó David.

Esta presencia demuestra su inquebrantable vínculo con la familia real británica. En junio de 2024, el padre de Brooklyn, Cruz, Romeo y Harper se convirtió en embajador de la King's Foundation, la organización benéfica de Carlos III. El título de caballero es, por tanto, la pieza que faltaba en esta amistad.