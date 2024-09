Carlota Casiraghi, tras su divorcio: "Prefiero ser libre"

Carlota Casiraghi ha hablado, en un nuevo encuentro literario al que acudió su hermana menor, Alexandra de Hannover, en el marco de la Semana de la Moda de París, sobre cómo hace frente a la maternidad y cómo es su vida en el Principado de Mónaco, tras su separación de Dimitri Rassam. Octava en la línea sucesoria del Trono y embajadora de Chanel, la hija de Carolina de Mónaco y Stefano Casiraghi descubrió su pasión por las letras muy jovencita y en ello tuvo mucho que ver el director creativo de Chanel, Karl Lagerfeld. El kaiser de la moda le pidió a una pequeña Carlota, de entonces 12 años, que le ayudara a organizar su biblioteca de Biarritz, lo que a ella le pareció un honor.

En este último encuentro literario, Casiraghi recordó que en su familia había tradición de dar cabida a autores y artistas con problemas para promocionarse, entre otros, Josephine Baker, que se encontraba «en bancarrota» cuando recaló en el Principado.

Carlota Casiraghi en el Festival de Cannes Gtres

La protagonista de este encuentro literario en París, según revela Hermione Eyre en The Telegraph fue la escritora británica Rachel Cust, que ha escrito "A Life's Work", en el que aborda las dificultades que conlleva la maternidad. "Es muy auténtico y atrevido", confesó la hija de Carolina de Mónaco.

"Recuerdo cuando Karl compró esta librería. Le encantaba regalar libros. Después de tener una conversación con él, de repente te enviaba toda la correspondencia de Virgina Wolf , los diarios de Katherine Mansfield, las obras completas de Emily Dickinson… Fue muy importante para mí", manifestó Carlota, quien contó en el evento con presencia de la top model Naomi Campbell, quien leyó algunos fragmentos del libro de Cust.

Al día siguiente de esta encuentro, la periodista entrevistó a Carlota. Una de las cuestiones que abordaron fue la educación de los hijos. La sobrina de Alberto de Mónaco es madre de Raphaël, de 10 años, fruto de su relación con el cómico Gad Elmaleh y de Balthazar, de su matrimonio con el productor cinematográfico Dimitri Rassam. Sobre su vida en el Principado ha destacado que "es un país pequeño, por lo que políticamente resulta más fácil montar algo. Trabajo con los departamentos de educación, cultura y salud. En un país más grande llevaría mucho más tiempo, mientras que en Mónaco podemos experimentar".

"Por supuesto que me encanta contribuir con Mónaco, pero mi filosofía me enseñó que estar fuera permite una mayor complejidad y diversidad. Por ejemplo, a veces invito a hablar a personas con las que no estoy de acuerdo, intentando confrontar ideas", explica Carlota, quien insiste varias veces en el concepto de "libertad" mostrando distancia hacia el concepto "oficial": "No me gusta particularmente 'la representación oficial', incluso cuando lo hago por un propósito o porque es importante para mi familia. Esto genera presión, la gente te juzga y espera mucho de ti cuando tienes un estatus oficial. Prefiero ser libre".

Dimitri Rassam y Carlota Casiraghi attend en el Festival de Cine de Cannes Niviere David/ABACAPRESS.COM GTRES

A propósito de su divorcio de Dimitri Rassam y su maternidad ha confesado: "La vida es una constante lucha por tu propia emancipación. Para una mujer es un desafío tener hijos… Cualquier madre trabajadora se siente acosada y desgarrada, y los hombres no lo experimentan de la misma manera. Hay desigualdad en este sentido, porque nosotras estamos pensando constantemente en lo que está pasando en casa y los hombres no, ¿verdad? Hasta que no tienes hijos no te das cuenta de que vas a tener que luchar por tu propio espacio y tu creatividad".