Christian de Dinamarca cumple 20 años: de su no relación con la princesa Leonor a su misterioso noviazgo con la hija de un millonario

La Casa Real danesa está de celebración. El príncipe Christian, heredero de la Corona, alcanza este 15 de octubre los 20 años, una fecha muy señalada en el calendario oficial y familiar. Como la princesa Leonor, el hijo mayor del Rey Federico X está recibiendo formación militar y no parece que este miércoles vaya a poder festejar su cumpleaños como cualquier otro joven de su edad, aunque hace solo unos días disfrutó de uno de los momentos más felices de su vida. Tal y como él mismo confesó, pudo cumplir uno de sus mayores sueños.

El príncipe Christian de Dinamarca ha pilotado por primera vez un avión militar F-16. El joven heredero, que realiza su formación en el Regimiento de Húsares de la Guardia, participó en un vuelo de entrenamiento desde la base aérea de Skrydstrup acompañado por un piloto instructor. Su Alteza Real describió la jornada como “el cumplimiento de un sueño”, mostrando su entusiasmo por la vida militar y su creciente implicación en las tareas que algún día formarán parte de sus responsabilidades como futuro monarca.

El futuro rey de Dinamarca acapara cada vez más protagonismo, dentro y fuera de sus fronteras, y en España muchos lo recordarán por ser el príncipe con el que se relacionó a la princesa Leonor. Se le señaló como el candidato perfecto a ocupar el corazón de la hija de don Felipe VI y doña Letizia, pero lo cierto es que ni siquiera se llegó a confirmar que se conocieran. De hecho, la heredera española fue la gran ausente en la cena de gala que la reina Margarita organizó para celebrar los 18 años de su nieto, a la que sí acudieron otras jóvenes altezas como las princesas Amalia de Holanda o Isabel de Bélgica.

Manteniendo la privacidad que caracteriza a la realeza, al príncipe Christian nunca se le ha conocido una pareja oficial. Sin embargo, desde este verano han cobrado fuerza los rumores que le relacionan con Emma Nygaard Fritzen, una joven de 22 años conocida en Dinamarca por ser hija de uno de los socios de socio de McKinsey & Company, una de las consultoras más influyentes y prestigiosas del mundo.

La noticia de su supuesto noviazgo se hizo pública después de que la propia chica publicara en sus redes sociales una imagen en la que Christian aparecía besándola. Aunque su perfil es privado -y solo sus allegados pueden acceder a su contenido-, alguien traicionó su confianza y filtró la fotografía a los medios. Por razones evidentes, este diario no puede reproducir la instantánea, puesto que fue tomada sin permiso de una cuenta restringida.

Así, entre romances misteriosos y una exigente formación militar, Christian de Dinamarca continúa recorriendo su propio camino como uno de los futuros reyes del Viejo Continente.