Sofía Suescun, criticada por limpiar su casa, desata un debate de clases sociales

La limpieza del hogar siempre supone un punto de conflicto. Los cónyuges no siempre se ponen de acuerdo y los compañeros de piso terminan abarrotando la pila de platos sin fregar haciéndose una guerra silenciosa. Los hay que ven la tarea de acondicionar el hogar como un auténtico calvario, mientras que otros disfrutan tanto del proceso, diciendo que sienten satisfacción por limpiar y, sobre todo, por ver el resultado de su esfuerzo. Este último sería el caso de Sofía Suescun, al menos sí cuando está inspirada y no tiene nada mejor que hacer.

Pero la influencer no se libra de las críticas. Nunca. Si no limpia destacarán que es poca amiga de la higiene, mientras que si se esfuerza demasiado en sacar brillo a su mansión, le lloverán igualmente los reproches. Y así ha sucedido, entre aquellos que no consideran normal que la millonaria se entretenga con tan deslucida tarea, pudiendo dar trabajo a un profesional que se gane un dinero con su trabajo. Así se ha generado un intenso debate que ha mantenido a todos en vilo en redes sociales.

Sofía Suescun y las críticas por su limpieza a fondo

“Mi terapia favorita”. Con esta frase escrita por la novia de Kiko Jiménez en su cuenta personal de Instagram se ha hecho merecedora de un sinfín de comentarios negativos. Nunca llueve a gusto de todos y hasta esta confesión de que encuentra alivio mental y psicológico al centrarse en limpiar le ha valido un escarnio viral. Pero quizá el detalle está en que esta inesperada revelación para todos, pues es la primera vez que se la ve en faena, es en realidad una promoción.

La influencer trata de contar las maravillas de una gama de productos y así ingresar unos euros en su cuenta corriente. No todos han desaprovechado la oportunidad de quejarse. Mientras ella dice dejar los cristales impolutos y no quedar ni rastro de ácaros o pelos de sus mascotas, sus fans se entretienen escribiéndole mensajes públicos. Entre ellos, algunos destacando lo irreal de la escena, pues con lo que cobran por publicidad bien pueden costearse personal de limpieza en casa o una empresa especializada a su servicio.

Sofía Suescun ha querido defender su trabajo. No tanto el de haber dejado a la perfección cada rincón de su casa, sino el de influencer: “La tontería del día ya está dicha”, destaca la hija de Maite Galdeano, que no entiende la relación directa entre el nivel de ingresos y las ganas de frotar para dejar el hogar reluciente: “Que tendrá que ver una cosa con la otra”. Así dio pie a un intenso debate entre aquellos que apoyan su postura o aquellos otros que no se creen que ella sea quien limpie en casa.

“Señores y señoras, que saber limpiar no es malo y todos o debemos hacer”, terminó Sofía Suescun con el cruce de opiniones con contundencia y acierto. Y es que deja claro que ella no tiene a nadie contratado para esta tarea y que se ocupa con Kiko Jiménez de todo. Quizá ahora él le eche un poco de cuento tras haber salido de quirófano tras su intervención de injerto capilar. Pero ella se siente reconfortada al limpiar su casa y nadie le impedirá que continúe haciéndolo, incluso mientras promociona productos de una marca: “Me lo tomo como terapia. Me ayuda a despejar ideas y a ordenar mi mente”.