La princesa Leonor conquista Francia a punto de cumplir 20 años: "Encarna la nueva generación de élites"

Las últimas semanas de octubre siempre son muy importantes para la princesa Leonor. El próximo día 24 atenderá la entrega de los Premios Princesa de Asturias, una de las citas más destacadas de su agenda oficial. Además, el 31 alcanzará los 20 años, una fecha igualmente señalada en el calendario familiar.

El año pasado tuvo que conformarse con una celebración íntima junto a sus compañeros de la Escuela Naval Militar de Marín, aunque los ánimos no estaban para mucho jolgorio a consecuencia de la devastadora dana que asoló parte del territorio español y dejó más de 200 víctimas mortales, la mayoría de ellas en la Comunidad Valenciana.

Nada que ver con la fiesta que se organizó para celebrar su mayoría de edad en el Palacio de El Pardo, junto a sus amigos y familiares, incluidos los Reyes Juan Carlos I y Sofía o sus primos Felipe Juan Froilán y Victoria Federica de Marichalar.

De momento, no han trascendido muchos detalles sobre los planes de la princesa Leonor de cara a su 20º cumpleaños, pero el interés ha trascendido las fronteras españolas y en Francia ya hablan del 31 de octubre como una fecha destacada en el calendario de la realeza europea.

“Tras servir en el ejército y la marina, la princesa de Asturias pasará sus veinte años en la Fuerza Aérea, en la base aérea de San Javier. Políglota con una sólida formación militar y cada vez más a gusto en apariciones públicas con sus padres o sola, la princesa encarna esta nueva generación de élites, entre tradición y modernidad”, destacan desde la revista gala “Point de Vue”, con una imagen de la heredera como portada del artículo.

Además, el magacín señala que la princesa Leonor comparte cumpleaños con otros dos destacados miembros de la realeza europea: la princesa Margarita de Suecia, que alcanzará los 91 años; y Nora de Liechtenstein, que cumplirá 75.

Como se ha comentado anteriormente, octubre siempre es un mes ajetreado para la princesa Leonor, y no solo por su cumpleaños o los Premios Princesa de Asturias, sino por el Día de la Fiesta Nacional. La hija de los Reyes preside el desfile de las Fuerzas Armadas junto a su padre, un momento muy especial al que este año pudo unirse su hermana, la Infanta Sofía, tras años de ausencia en los actos del 12 de octubre.