La “amistad especial” de Mbappé con María Aguilar de ‘La isla de las tentaciones’

Kylian Mbappées uno de los futbolistas más cotizados y muchos clubs fantasean con el día en el que vista su camiseta. Sin embargo, ahora está al servicio del Real Madrid. Pero el éxito del jugador no se limita tan solo a los terrenos de juego, sino también al ámbito amoroso. Y es que es considerado uno de los solteros de oro, pues dada su discreción no se le ha conocido novia oficial en los últimos años. Sí muchas amigas especiales y rumoreados affaires, como así sucedió con la cantante Lola Índigo, la actriz Ester Expósito o la modelo Stella Maxwell.

Pero ahora se le suma otro nombre español a su larguísima lista de conquistas. Y, de nuevo, se trata de un rostro conocido por su condición de influencer y, sobre todo, por su paso por televisión. Desde el nuevo episodio de ‘En todas las salsas’, de Mediaset Infinity, se habla de la “amistad especial” del futbolista con María Aguilar. Quizá la reconozcan mejor como María Brunn, por su Instagram, que creció como la espuma cuando fue una de las conquistadoras más sonadas de la sexta edición de ‘La isla de las tentaciones’.

Kylian Mbappé y María Brunn, ¿más que amigos?

La creadora de contenido dio mucho juego en su paso por el reality de Sandra Barneda, donde las infidelidades están a la orden del día. Allí conoció a quien fuese su pareja durante dos años, David Vaquero, con el que regresó después a poner a prueba su unión. Pasaron el reto y fueron una de las pocas parejas que no cayó en la tentación y supo respetar los límites, más o menos. Pero en marzo del presente año anunciaron el final de su historia de amor. Ahora parece que otra ha dado comienzo.

David Vaquero y María Aguilar La isla de las tentaciones

O eso es lo que comenta desde el citado medio Pedro Jota. El periodista ha contado con el testimonio de su amiga Alba Rodríguez, también miembro de la familia de ‘La isla de las tentaciones’ de octava generación. Ambos ponían sobre la mesa las cartas y hablaban de cómo los rumores asociaban a María con un futbolista del Real Madrid. La protagonista juega al despiste cuando le preguntan al respecto, pero dice que “ahora le gustan los mulatos”.

“Ella desde hace unas semanas le ha comentado a personas de su entorno y ha comentado abiertamente en la peluquería que a ella le gustan últimamente los mulatos”, sostienen. Esta indiscreción habría hecho que se atasen cabos y se señalase a Kylian como su posible nuevo amor. Pero habría más pistas, como sus constantes viajes a París, ciudad de donde viene el jugador. Pero no solo haciendo turismo, también “en el palco de Mbappé”, subrayan. Pero no se habla claro y se juega al despiste, como así sentencian después de un debate en el que surgen más preguntas que respuestas: “Están teniendo una amistad especial que ella no esconde, dejan pistas”.