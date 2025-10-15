¡Estamos contigo, Trump!

Lo de Trump, como gran animador del circo mundial, es una explosión de euforia y coñas. Advirtió hace poco que «quizá haya que echar a España de la OTAN», muy molesto porque el Apolo de la Moncloa y sus avalistas niegan el 5% del gasto en Defensa exigido por la Alianza. Antes era antipatía; ahora, blanco del cachondeo trumpista. Le dijo Trump al Apolo en Egipto: «Estáis haciendo un trabajo fantástico», en clara referencia, según los hermeneutas yanquis, a la flotilla y al evidente aliento monclovita a las manifestaciones antiisraelíes. Pero, ¿le ha avisado algunos de sus múltiples asesores de que precisamente eso, la salida de España de la OTAN, es el anhelo eterno y consolidado de la extrema izquierda española? ¿Nadie le dice que la expulsión de España de la Alianza Atlántica es el sueño húmedo de Montero, Belarra, Iglesias, Otegi, etc.?

"Cuentan las lenguas viperinas que es posible que estén organizando una gran manifestación ante la embajada de EE.UU, McDonalds y Burger King apoyando a Trump y sus amenazas"

La expulsión parece jurídicamente imposible, leo, pero ¿y los orgasmos tántricos que ahora disfruta el rojerío por las amenazas del, en este caso, su inesperado aliado? Cuentan las lenguas viperinas que es posible que estén organizando una gran manifestación ante la embajada de EE.UU, McDonalds y Burger King apoyando a Trump y sus amenazas. Les quitarán el polvo a las viejas pancartas del«OTAN no» y ya puestos, pedirán enérgicamente al presidente estadounidense que abandone las bases de Rota y Morón y las traslade a Marruecos. Así el moro, más fuerte, conquistará de una vez las «colonias» de Ceuta y Melilla, incluso Canarias. Leo: «Pilar Alegría ha prohibido la carne de cerdo en los comedores escolares de Ceuta atendiendo las quejas de los musulmanes». No parece que pretenda prohibir las barbacoas en Ferraz. Y espera, Pilar, a que Trump cambie la salchicha de su perrito por chistorra.