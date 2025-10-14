Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi: una década de amor y la llegada de su primera hija, Bianca

La historia de amor entre Beatrice Borromeo (40) y Pierre Casiraghi (37) siempre ha tenido el brillo de los cuentos modernos: aristocracia, discreción y un sentido estético que parece heredado de generaciones de elegancia. Ahora, el matrimonio celebra una nueva etapa de felicidad con el nacimiento de su tercera hija, Bianca Carolina Marta, un nombre que encierra tributo y tradición. Según ha publicado Paris Match, el nombre rinde homenaje tanto a Carolina de Mónaco, la abuela paterna, como a Marta Marzotto, la inolvidable diseñadora italiana y abuela materna de Beatrice.

La pareja, que acaba de celebrar su décimo aniversario de boda, recibe así el regalo más dulce: convertirse en familia numerosa. Sus hijos mayores, Stefano (2017) y Francesco (2018), esperaban con ilusión la llegada de la pequeña, que trae consigo un aire renovado al linaje Grimaldi. La discreción, marca de la casa, volvió a ser protagonista durante el embarazo. Los rumores surgieron en mayo, cuando Beatrice asistió al desfile de Dior en Roma, y fueron confirmados poco después por la periodista Inga Griese, que coincidió con la aristócrata en el evento: "Está felizmente embarazada de una niña", reveló.

Carolina, una abuela auténtica

Con la llegada de Bianca, Carolina de Mónaco suma ya ocho nietos, un clan que la tiene encantada. "Intento ser una abuela auténtica", confesó en Point de Vue, orgullosa de su rol en una familia en la que los lazos afectivos parecen tan importantes como los títulos. Su hija Beatrice comparte esa misma filosofía: "Lo que más me enorgullece es ver cómo mis hijos defienden a otros niños o se interesan por el mundo que los rodea", comentó recientemente.

Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo Gtres

A pesar de una agenda repleta -periodista, documentalista y autora del libro infantil El Capitán Papaya y Greta, la pequeña guerrera que quería atravesar el océano-, Beatrice coloca siempre a su familia en el centro. Su hogar, entre Mónaco y las propiedades familiares en Italia, es un refugio de valores sencillos: naturaleza, lectura y curiosidad por aprender.

Su historia juntos comenzó en 2008, en los pasillos de la Universidad Bocconi de Milán, donde él, hijo menor de la princesa Carolina, conoció a la joven aristócrata italiana. Tras varios años de discreto noviazgo, se casaron en 2015 en una doble celebración que combinó la sobriedad monegasca y la poesía del Lago Maggiore. Los vestidos de Valentino y Armani Privé, las joyas heredadas y los destellos de alta costura hicieron de aquella boda un referente de estilo que aún hoy se recuerda.

Hoy, diez años después, los Casiraghi-Borromeo escriben un nuevo capítulo lleno de luz. La llegada de Bianca, la primera niña del matrimonio, no solo completa el retrato familiar, sino que confirma que, más allá del glamour, en el Principado sigue habiendo lugar para las historias de amor auténtico, de esas que se viven lejos de los focos y muy cerca del corazón.