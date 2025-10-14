Así es Forest Lodge, la mansión de campo a la que se mudan el príncipe Guillermo y Kate Middleton y en la que vivirán cuando sean reyes

Todo listo en Forest Lodge para recibir a los príncipes de Gales y sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis. Fue este verano cuando se anunció que los futuros reyes de Inglaterra dejarían su residencia en Adelaide Cottage para establecerse en esta elegante residencia de estilo georgiano situada en el Gran Parque de Windsor. Con ocho habitaciones y una historia que combina discreción y distinción, el inmueble se convertirá en su “casa para siempre”.

Aunque estaba previsto que el príncipe Guillermo y la princesa Kate comenzaran a vivir en su nueva casa poco antes de Navidad, parece que las obras han ido más rápido de lo esperado y, tal y como apunta “The Daily Mail”, podrán mudarse a principios del próximo mes de noviembre.

El diario citado anteriormente pone una fecha concreta a la mudanza de los príncipes de Gales: el 5 de noviembre, coincidiendo así con la Noche de las Hogueras, una celebración en el Reino Unido con fuegos artificiales y hogueras para conmemorar la fallida Conspiración de la Pólvora de 1605, como se conoce al intento de asesinato contra el Rey Jacobo I.

Forest Lodge Gtres

La elección de Forest Lodge como su nuevo hogar no es casual. Ofrece intimidad, amplitud y la posibilidad de asentarse de una vez por todas tras varias mudanzas en los últimos años. De hecho, los príncipes Guillermo y Kate desean que se convierta en su hogar definitivo, incluso una vez coronados, siguiendo así la estela de Carlos III y Camilla, que rechazaron trasladarse a Buckingham una vez convertidos en monarcas.

Así es Forest Lodge

Tiene ocho dormitorios y seis baños, frente a las cuatro habitaciones de su residencia anterior, Adelaide Cottage.

El edificio está catalogado como Grade II, lo que significa que está protegido por su valor histórico y arquitectónico. Conserva elementos clásicos: chimeneas de mármol, ventanas venecianas, cornisas de yeso ornamentales, suelos de época, un distribuidor con techo abovedado de medio cañón, y una fachada de ladrillo rojo con cubierta de pizarra.

Además, la finca incluye exteriores generosos: jardines amplios, una pista de tenis, estanque, establos y garajes, lo que le da espacio tanto para la vida familiar como para privacidad. La naturaleza se ha convertido en un valor fundamental para los príncipes de Gales este último año, a raíz de la enfermedad de Kate, que encontró refugio y paz en el campo.

Obras en Forest Lodge Gtres

En cuanto a las remodelaciones, Forest Lodge está siendo adaptada para las necesidades de esta familia real joven, manteniendo el carácter histórico pero modernizando ciertos espacios. Se ha aprobado una serie de obras menores internas y externas: renovación de puertas y ventanas, actualización de los techos y suelos, redistribución de algunos espacios interiores para darles mejor uso, pero sin ampliar la estructura ni añadir edificaciones nuevas.

También se han reforzado los elementos de privacidad y seguridad: se están plantando árboles y setos, se instalarán vallas nuevas, y se están estableciendo perímetros para dificultar el acceso no autorizado a la propiedad.

Las obras, además, corren a cargo de Guillermo y Kate, y no se usarán fondos públicos para estas reformas ni para su mantenimiento posterior.