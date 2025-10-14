Quién es Serafín de Habsburgo-Lorena, el descendiente sexy de Sissi emperatriz que enloquece a las redes

La figura de la emperatriz Isabel de Baviera, más conocida como Sissi, ha trascendido el ámbito histórico para convertirse en un mito romántico que sigue fascinando al imaginario colectivo europeo. Casada con el emperador Francisco José I de Austria a los dieciséis años, Sissi encarnó la mezcla perfecta de belleza, rebeldía y tragedia.

Su vida en la corte de Viena estuvo marcada por la rigidez protocolaria y las tensiones familiares, frente a las cuales ella oponía su espíritu libre y su pasión por los viajes, la poesía y la naturaleza. La emperatriz murió asesinada en 1898, y su trágico final consolidó su aura de figura melancólica y mártir de la monarquía, aunque también de icono de estilo y glamour.

Con el paso del tiempo, el mito de Sissi fue reinventado por la cultura popular, sobre todo a partir de las célebres películas protagonizadas por Romy Schneider en la década de 1950, que la transformaron en un símbolo de elegancia y amor idealizado. Aquella versión cinematográfica suavizó las sombras de su biografía y la elevó al rango de leyenda romántica, una especie de princesa moderna atrapada entre deberes y sueños.

Hoy, el foco se dirige hacia uno de sus descendientes, un joven cuyo linaje no le abre puertas y cuya popularidad se debe sobre todo a su carisma y buena presencia. Se trata de Serafín de Habsburgo-Lorena, Su Alteza Real e Imperial, Príncipe de Hungría y Alteza Imperial de Austria, aunque ha sido el reconocimiento de “hombre más guapo del Oktoberfest” lo que lo ha situado en el mapa del Gotha.

Este alemán de 22 años ha conquistado a las redes sociales con su cabellera rubia, sonrisa impecable y físico de gimnasio, sin perder un ápice de simpatía. Este verano trabajó como jefe de servicio en una de las carpas del famoso festival, coordinando un equipo de más de 20 camareros, y su presencia se convirtió en otra de las atracciones del lugar. “Venía gente de Colonia, Berlín y viajaba en autobús solo para hacerse una foto conmigo”, confiesa a Tatler, sin perder la naturalidad pese a su abolengo: “Tengo que ganar dinero por mí mismo. Mi título es bonito, pero mi familia ya no es tan rica como antes”.

Orgulloso de sus raíces, Serafín siente especial afinidad con la famosa Sissi: “Creo que me parezco bastante a ella, no era una emperatriz perfecta. Era una auténtica rebelde, y mucha gente no lo sabe, pero estaba tatuada”. No se equivoca: la esposa del emperador Francisco José I sorprendió luciendo un ancla en su hombro izquierdo.

Se fue de casa con solo 18 años, en otra muestra de ese inconformismo que parece haber heredado de su regio ancestro: “Me criaron de forma muy tradicional y quería vivir a mi manera. Me sentía en una jaula, y cuando me fui de casa, tomé las riendas de mi vida y seguí mi propio camino. Me sentí muy tranquilo”.

Desde entonces, como muchos jóvenes de su edad, Serafín intenta ganarse la vida en varios frentes. Apasionado del fitness, refleja su dedicación en su físico; además, está a punto de lanzar un tema musical junto a un amigo. Y en redes sociales ya suma más de 13.000 seguidores, consolidándose como otro royal que combina abolengo, estilo y aspiraciones modernas.