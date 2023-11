Los consejos del rey Carlos para ahorrar en el hogar

Desperdicio cero. Es la política que aplica el rey Carlos III en la Casa Real y él mismo la lleva al extremo guardando las sobras de comida y, tratándose de una mesa tan soberana, no deben de ser, valga la expresión, “moco de pavo”. También se dice que Isabel II caminaba por las noches casi a tientas por el Palacio de Buckingham para no derrochar luz. Su hijo habría heredado esa costumbre y una de sus expresiones para recriminar a quien no vela por el ahorro energético es: ¡Esto no es Versalles! No es Versalles, pero existen unas 40.000 luces tentando a la suerte.

Carlos III traslada su compromiso con el planeta al hogar y ha vuelto a pedir contención en el consumo y en los gastos, según una publicación de The Express. Su sueldo ronda los cien millones de euros anuales. Es la cantidad que percibía también su madre, la reina Isabel II, y con ella hay que sufragar los viajes oficiales, los sueldos de los trabajadores de la Casa Real y el mantenimiento de los palacios. En total, serían unos 53,5 millones.

A pesar de las cifras, el monarca se caracteriza por su austeridad y gestos encaminados a proteger el medio ambiente, como la producción local. Él mismo reserva una buena parte de los jardines reales a cultivos con los que abastece las despensas de los palacios. Otra de sus medidas fue sustituir la calefacción central por chimeneas eléctricas de bajo consumo. En la mesa, aparte de usar envases para las sobras, aconseja porciones más pequeñas de comida.

También por herencia familiar, Carlos III exige contención en la ropa. En una entrevista para la revista Vogue, recordó que su padre, el duque de Edimburgo, pidió en 2008 a su sastre que le transformara unos viejos pantalones de los años 50 en una prenda contemporánea. Predicando con el ejemplo, va consiguiendo que el resto de la familia se involucre en su cruzada contra el derroche.

Sería uno de los motivos por los que Kate Middleton recicla sus vestidos y escoge marcas a precios más bajos para muchos de sus actos. Por la misma razón, los herederos habrían escogido para decorar los dormitorios de sus tres hijos la marca sueca Ikea.