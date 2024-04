El detalle de la princesa Leonor durante el ingreso de su abuela, la Reina Sofía

Doña Sofía ha pasado varios días ingresada en la Clínica Ruber de Madrid, aquejada de una infección urinaria. Aunque su diagnóstico no era grave, la familia real ha estado muy pendiente de ella, recibiendo la visita de su hijo el Rey Felipe VI y de la Reina Letizia, así como de la Infanta Elena y la princesa Irene de Grecia, muy unida a la Reina Sofía. Sí llamó sin embargo la atención la ausencia de la Infanta Cristina y de sus hijos. Al menos no hay imágenes de ellos acudiendo al centro hospitalario.

Lo que sí se ha podido saber hoy es el bonito gesto que la princesa Leonor tuvo con su abuela. La Heredera sigue su formación en la Academia Militar de Zaragoza, pero desde allí le mandó sus mejores deseos para una pronta recuperación. Así lo ha desvelado el medio "Monarquía Confidencial", que ha asegurado que según fuentes cercanas a la Academia, abuela y nieta hablaron por teléfono durante unos minutos. Una conversación que habría tenido lugar durante la visita de Felipe VI a Doña Sofía, que sería quien le habría pasado su teléfono a su madre.

El mismo medio asegura que la princesa no pidió ningún permiso para viajar a Madrid, ya que el estado de salud de su abuela no era preocupante y por lo tanto no era necesario que ella interrumpiera su formación.