El doloroso silencio del Rey Carlos III en el día más especial de su nieta Lilibet

Los duques de Sussex están de celebración. Su hija pequeña, Lilibet, alcanza hoy los cuatro años, una jornada muy especial para su familia que celebrarán a miles de kilómetros de distancia de Reino Unido, en medio de las tensiones y cismas familiares que les alejan de los Windsor.

Para conmemorar esta fecha grabada a fuego en su calendario, Meghan Markle ha compartido en su cuenta oficial de Instagram -en la que, por cierto, sigue utilizando el título de duquesa de Sussex- una serie de fotografías inéditas en las que aparece junto a su hija pequeña, aunque sin mostrar del todo el rostro de Lilibet. Para ella y su marido, el príncipe Harry, proteger la privacidad y la intimidad de sus retoños es fundamental.

“¡Feliz cumpleaños a nuestra hermosa niña! Hoy hace cuatro años que llegó a nuestras vidas, y cada día es más brillante y mejor gracias a ella. ¡Gracias a todos los que le envían amor y celebran su día especial!”, ha escrito la nuera del Rey Carlos III junto a las emotivas imágenes.

En una, aparece la madre apoyando a una bebé Lilibtet en su pecho, mientras que en la otra se muestra a la niña algo más mayor mientras Meghan Markle la rodea con sus brazos en lo que parece un barco. Las dos fotografías se tomaron en blanco y negro, uno de los recursos artísticos favoritos de la duquesa.

El doloroso silencio del abuelo Carlos III

Una fecha especial que desde las redes sociales oficiales de la Corona británica no han querido destacar. Aunque sí suelen enviar mensajes de cariño en los cumpleaños de Kate Middleton, el príncipe Guillermo y sus hijos, en los últimos años no han tenido el mismo gesto con los de los duques de Sussex. Una muestra más de lo complicada que es la relación entre ambos bandos y de que, por desgracia, las tensiones han acabado empañando también a los más pequeños.

Una situación a la que al príncipe Harry le gustaría poner fin, tal y como él mismo indicó en una reciente entrevista con la BBC. “Algunos miembros de mi familia no me van a perdonar haber escrito un libro y nunca me perdonarán por otras muchas cosas, pero me encantaría una reconciliación con mi familia. No tiene sentido seguir peleando más, la vida es preciosa”, comentó.

Unas palabras conciliadoras que no llegaron al corazón de los aludidos, que siguen desconfiando del príncipe Harry y de que sus próximos pasos mediáticos puedan volver a tambalear los cimientos de palacio.