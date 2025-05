El silencio de Carlos III: Harry revela el doloroso trasfondo de la relación con su padre

La última entrevista del príncipe Harry a la BBC ha vuelto a agitar las aguas ya de por sí turbulentas de los Windsor. En ella, el duque de Sussex reconoce no tener ningún tipo de contacto con su padre, el rey Carlos III, una distancia que él mismo atribuye a la disputa legal sobre su seguridad en Reino Unido. Sin embargo, esta fractura no es reciente. Como él mismo relató en su autobiografía, titulada "Spare" y publicada en 2023, el vínculo entre padre e hijo lleva años marcado por la frialdad, las dudas y, sobre todo, por el silencio.

Uno de los episodios más llamativos que Harry narra en sus memorias gira en torno a un rumor que la prensa británica alimentó durante los años noventa: la posibilidad de que su verdadero padre no fuera Carlos, sino James Hewitt, el ex amante de su madre, Diana de Gales. Lejos de zanjar la cuestión, Harry revela que su padre jamás aclaró esos rumores. "Papá nunca me dijo nada. Ni una palabra. Esa conversación en la que me asegura que no es cierto… nunca ocurrió", escribe, desmontando cualquier intento de reconstrucción familiar por parte del relato oficial.

Bromas sobre la paternidad

Más aún, añade que Carlos llegó a bromear con el tema. "¿Quién sabe si soy realmente el príncipe de Gales? ¿Quién sabe si soy tu verdadero padre?", recuerda Harry que decía su padre entre risas. Una broma que, según el príncipe, resultaba "sorprendentemente poco graciosa" teniendo en cuenta la sensibilidad del tema.

Hewitt y el príncipe Enrique son como dos gotas de agua larazon

Este tipo de anécdotas dan forma a un vínculo que parece haber estado cimentado en la ambigüedad emocional y la falta de afecto. Mucho antes de la salida de Harry y Meghan de la familia real, e incluso antes de la llegada de ella a su vida, la conexión entre ambos ya era frágil.

Ahora, en un aparente intento de acercamiento, Harry declara que quiere reconciliarse: "La vida es preciosa; no sé cuánto tiempo le queda a mi padre. Me encantaría arreglar las cosas". Pero la puerta que intenta abrir parece estar cerrada desde el otro lado. "Si no lo quieren, es asunto exclusivamente suyo", afirma resignado.

Entre demandas por seguridad, entrevistas televisivas y memorias explosivas, el verdadero drama de la Casa Windsor sigue desarrollándose de puertas adentro. En el corazón de la polémica, padre e hijo siguen sin hablarse.