Federico de Dinamarca da la última hora sobre su madre, Margarita II

Margarita de Dinamarca continúa ingresada en el hospital, después de su aparatosa caída del pasado miércoles, 18 de septiembre. La falta de información sobre lo sucedido ha hecho saltar las alarmas entre los daneses. Por ese motivo, ha sido su hijo, el rey Federico de Dinamarca quien ha roto su silencio para trasladar un parte sobre la situación de su madre.

Lo único que se sabe del accidente de Margarita de Dinamarca fue que ocurrió dentro del castillo de Fredesborg, donde reside, después de asistir a un congreso médico. La monarca se mantiene en observación dada su edad, 84 años.

"La reina Margarita fue llevada ayer por la tarde al Rigshospitalet después de una caída en el castillo de Fredensborg. La reina se encuentra bien dadas las circunstancias, pero actualmente se encuentra en el hospital en observación. La familia real no tiene más información en este momento, pero proporcionará más datos tan pronto como haya novedades sobre su estado de salud", informaron desde Casa Real.

Por su parte, el Rey Federico X ha querido tranquilizar con el siguiente mensaje: "Mi madre está bien dadas las circunstancias. Gracias por hacer la pregunta. Ella está bien en el Rigshospitalet y está en buenas manos". La prensa se sorprendía de que el monarca no hubiera aún acudido a ver a su madre y que se hubiera puesto en contacto con ella por teléfono, según declaró a el "Ekstra Bladet" danés.

"No, aún no he ido. He hablado con ella y sonó bien por lo que pude escuchar. Ella está bien dada las circunstancias. Ahora toca que se recupere día a día", fueron las palabras del monarca

La reina Margarita abdicó al trono a favor de su hijo en enero de este año, previsiblemente para zanjar la polémica en torno a Federico de Dinamarca y el tsunami mediático generado por su presunta relación con Genoveva Casanova.