El último desprecio de Margarita de Dinamarca a su hijo Federico como reina

La reina Margarita II de Dinamarca tenía muy clara su decisión de abdicar y dejar el trono que ha ocupado con firmeza durante los últimos 52 años. Deseaba apartarse de sus responsabilidades al frente de la corona danesa, pare legarle el puesto a su primogénito, el príncipe Federico. Eso sí, como regente, tiene consejeros que le ayudan a tomar decisiones, a llevar a cabo iniciativas y a dar los pasos con seguridad por el bien de la institución. Entre ellos no está ninguno de sus hijos, ni el heredero ni el controvertido príncipe Joaquín , pues casi fueron los últimos en enterarse de la decisión que iba a tomar su soberana madre. Y es que se les notificó la determinación de abdicar tan solo tres días antes de hacerla pública a su pueblo.

La reina Margarita de Dinamarca Gtres

El príncipe Federico y el príncipe Joaquín no tenían constancia de la intención de la reina Margarita de abdicar hasta tres días antes de Nochevieja. A sus 83 años, la soberana aprovechó el tradicional discurso de fin de año para anunciar su deseo de cederle la corona a su hijo mayor. Un anuncio que causó un gran revuelo nacional, pues en Dinamarca no se había producido este hecho desde hacía 900 años y, especialmente, porque la casa real danesa estaba en pleno huracán mediático con nombre de mujer. La aparición en escena de Genoveva Casanova dos meses antes de la abdicación no parece casual, aunque los problemas de espalda de la reina también han sido puestos sobre la mesa a modo de contextualización.

Lis Frederiksen, quien fuese portavoz de la familia real, ha asegurado al canal TV2 que “hablamos de tan solo un puñado de gente implicada en este tipo de acontecimientos. Solo los que necesitan saberlo”. Con ello, limita las personas que sabían que la reina Margarita se bajaría del trono al mariscal de la corte, al jefe de prensa, al secretario del gabinete y al jefe de la corte del príncipe heredero y de la princesa. Así, el periodista Poul Pilgaard Johnsen, de ‘Weekendavisen’, mantiene que “ninguno de los allegados de la reina conocía la decisión de antemano y el príncipe heredero solo se enteró tres días antes”.

El príncipe Federico y la reina Margarita Gtres

Sea como fuere, ha sido el diario ‘Berlingske’ quien ha dado a conocer el “shock” que se llevaron los hijos de la reina Margarita al conocer su deseo de ‘jubilarse’ a los 83 años. Su abdicación deja libre la proclamación del príncipe Federico de Dinamarca, fijada en el calendario para el próximo 14 de enero, día en el que pasará a ser conocido como el rey Federico X de Dinamarca. Ahora será él quien tome las decisiones en la casa real, aunque hasta el momento no cuente con el apoyo popular debido al escándalo por su amistad con la socialité mexicana a espaldas de la princesa Mary Donaldson Y, por qué no decirlo, también la desconfianza de su madre, que no le comunicó su abdicación hasta tres días antes de anunciarla al mundo, pese a que este paso le afecte en primera persona.