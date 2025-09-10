Guillermo y Kate comienzan las obras en su nuevo hogar: la mudanza cada vez más cerca

Mucho se está hablando sobre los planes de mudanza de los príncipes de Cambridge. Kate Middleton entendió necesario refugiar su lucha contra el cáncer en el privilegiado entorno que le ofrecía Adelaide Cottage. Aquí no solo podía disfrutar de la naturaleza, con paseos por el bosque y dando una vida lo más normal posible a sus hijos, más allá de las evidentes circunstancias que lo hacen imposible. Pero ahora que ha recuperado fuerzas, ya afronta cada vez más actos en la agenda oficial y su calvario médico le ha dado un respiro.

Es por eso que ha cedido y ahora sí está dispuesta a dar comienzo a su nueva etapa en Forest Lodge, como así desgranan en los tabloides británicos. Mucho se está hablando sobre las maravillas que deja y las que se encontrará en su nuevo hogar, además de la conveniencia o no de su decisión. Cada detalle se analiza con lupa. De ahí que haya trascendido ya que entre los planes del príncipe Guillermo y su esposa esté iniciar las obras de acondicionamiento de la mansión de Windsor Great Park. Unas obras que tienen una motivación clara: protegerles.

Comienzan las reformas en su nuevo hogar

La mudanza de los príncipes de Cambridge y sus tres hijos tendrá lugar en los próximos meses. Aun así, ya se han puesto manos a la obra, pues hay mucho que hacer. No solo para preparar las maletas, recoger sus bártulos y llevarse todos sus recuerdos a su nuevo emplazamiento, sino también acondicionar éste para que se ajuste a sus gustos y necesidades familiares. No es un largo trayecto, pues el que está llamado a ser su nuevo hogar se encuentra a tan solo 8 kilómetros de su actual residencia, lo que les facilita la tarea de supervisar los trabajos de reforma y la instalación de un sistema de seguridad adecuado para su protección.

Kate Middleton felicita el cumpleaños al príncipe Guillermo con esta fotografía Gtres

Será difícil para todos dejar Adelaide Cottage, especialmente para Kate Middleton, que encontró aquí su refugio en una residencia de cuatro habitaciones. No puede denominarse austera, pero sí lejos de grandes comodidades, pues desean que sus hijos estén en contacto con el mundo y no pasen por él de puntillas. Pero no dejan de ser miembros de una de las familias reales más poderosas del mundo, de ahí que ahora vayan a ocupar una nueva vivienda más acorde con su condición, aunque sea tan solo por tener ocho habitaciones y no ya cuatro.

Pero más allá de los espacios a los que sacar provecho, hay que hacer muchos ajustes y reformas para que la mansión se convierta en un hogar. Ahí es donde se saca partido no solo a la decoración, que combina elementos modernos con otros más tradicionales en una fusión atractiva. También a la hora de revisar cada rincón en busca de imperfecciones y también posibles fallas en la seguridad. Se está reforzando el sistema de vigilancia y poniendo todo tipo de dispositivos para asegurar la integridad de los reales moradores. También más elementos que dificulten la visión desde el exterior, como árboles, setos y demás vegetación.

Así se recoge en diversos medios británicos tras tener constancia de la correspondiente solicitud al ayuntamiento el pasado mes de junio del inicio de estas medidas. Este paso decisivo evidencia que el príncipe Guillermo y Kate Middleton no tienen intención de demorar mucho más su mudanza. Se prevé que se produzca antes de que finalice el año, aunque aquí entran en juego las quinielas que desde distintos medios realizan, sin tener constancia clara de cuáles son sus intenciones al respecto. Sí que están acomodando el que será su nuevo hogar, aunque no hay unanimidad al señalar cuándo llamarán a los camiones de mudanza. Tampoco hay acuerdo sobre quién está pagando las obras, si lo sacan de sus bolsillos o es dinero público.