Dani Martín emite un comunicado tras sus palabras sobre Rosalía y Aitana: "Hay que tener una mente torturada para interpretar de mis palabras el más mínimo atisbo de crítica"

Dani Martín se ha visto obligado a emitir un comunicado en redes a raíz de sus palabras en la gala de Los 40 Music Awards en Valencia sobre Aitana y Rosalía. "En nuestro país es un placer tener artistas como Rosalía, Aitana, como Ed Sheeran pero para mí lo más importante es ver en el escenario es ver en el escenario a gente como Dani Fernández que tiene ese ADN que me representa, que llevo dentro y que tenemos esperanza. Un aplauso para él", declaraba Martín. Sus palabras causaron un gran revuelo y muchos lo consideraron como un zasca a ambas cantantes.

Dani Martín rompe su silencio

Cansado de habladurías y de acaparar titulares por sus palabras, Dani Martín ha emitido un tajante comunicado en redes, afectado y molesto por los comentarios que han generado sus declaraciones.

"¿Cómo es posible que el afán por generar lugares de conflicto llegue tan lejos? ¿Cómo es posible que haya tanta gente dispuesta a encontrar enfrentamientos donde solo hay admiración? ¿Cómo es posible que se generen tantas tertulias, tantos artículos, para debatir sobre una verdad paralela que no responde en nada a la realidad? ¿Qué interés hay en enfrentar gratuitamente a las personas?", comienza diciendo el exvocalista de "El canto del loco" en Instagram.

"Hace mucho tiempo que decidí hacer oídos sordos a todas las falsas noticias que me afectaban en mi vida privada o pública como artista porque habría necesitado de toda una oficina para poder desmentir, día tras día, el cúmulo de torpezas con las que a mucha gente le gusta levantarse. Hoy, sin embargo, voy a romper esa dinámica y lo hago para dejar clara y meridiana la admiración y el respeto que tengo por dos artistas excepcionales como son Rosalía y Aitana", declara Dani Martín.

Profunda admiración hacia Rosalía y Aitana

Atónito por los comentarios y por que haya gente que considere que las ha desmerecido artísticamente, el cantante alaba de Rosalía "su capacidad artística era equiparable a la de John Lennon. "¿De verdad después de ese comentario es posible que haya gente que pretenda que yo haya dicho algo indebido sobre ella?", insiste Martín. "Hay que tener una mente torturada y no muy limpia para interpretar de mis palabras el más mínimo atisbo de crítica hacia unas profesionales a las que admiro profundamente", sentencia.

"Desde aquí hago este manifiesto y reconocimiento público de todo el cariño respeto y admiración que profeso a estas dos grandes artistas. También a todos los periodistas que día a día se esfuerzan por comunicar y contar las cosas como son. A ellas seguro que esta manifestación no les sorprende porque me han visto ovacionarlas de pie y me han escuchado cuando me he acercado a darles mi enhorabuena. A algunos seguro que también está manifestación les sirve para seguir mareando la perdiz. Cada uno a lo suyo...", zanja sobre el asunto.