Los Henson: la familia aristocrática detrás de la duquesa de Westminster

Olivia Henson no solo ha conquistado al duque de Westminster. También ha captado la atención de la alta sociedad. Su enlace con Hugh Grosvenor se convirtió en la boda de 2024. Ahora, con la noticia de su embarazo, las miradas se posan en su linaje. ¿Quiénes son realmente los Henson?

Su familia no es ajena a la aristocracia. Olivia es hija de Rupert Cornelius Brooke Henson, banquero, y de Caroline Henson, descendiente del Marqués de Bristol. Un linaje vinculado a C. Hoare & Co, el banco privado más antiguo del Reino Unido. Entre sus ilustres clientes figuraron Samuel Pepys, John Dryden y Jane Austen.

El día de la boda, Caroline Henson lució un elegante vestido azul pálido. Junto a ella, su hija menor, Emilia Rose Henson, quien ya ha hecho su debut en las páginas de Tatler. Emilia eligió un vestido azul celeste, en un sutil homenaje al estilo refinado de la familia.

Una familia que une nobleza británica y española

Pero la historia de los Henson no termina aquí. Jasper, el hermano de Olivia, también está en el centro de la escena. Su compromiso con Isabel Rodríguez-Legorburu, hija del Conde de Asmir, fue anunciado en el Daily Telegraph. La pareja asistió a la boda de Olivia, consolidando la conexión entre la nobleza británica y española.

El vestido de novia de Olivia Henson. Gtres

Mientras tanto, en el trasfondo de esta saga aristocrática, aparece Angela Frisby, la tía de Olivia. Casada con Charles Gordon, 22.º de Hallhead, su linaje se entrelaza con la historia de la masonería escocesa.

Pero quizás la conexión más fascinante de Olivia es con las hermanas Manners. Lady Violet, Lady Alice y Lady Eliza, hijas del duque de Rutland, fueron descritas por Vanity Fair como las "hermanas Crawley de la vida real". Si Olivia necesita un repaso de etiqueta aristocrática, ellas son las indicadas.

Hugh Grosvenor, duque de Westminster con 25 años

Ahora, la dinastía Henson se expande. Olivia se ha unido a la familia Grosvenor, cuyo legado se remonta siglos atrás. Su esposo, Hugh, heredó el ducado a los 25 años tras la prematura muerte de su padre. Sus hermanas, Lady Tamara y Lady Edwina, están ligadas a la realeza y la filantropía. Lady Viola, la menor, dirige un negocio de arteterapia.

Con un linaje impecable y un futuro duque en camino, Olivia Henson reafirma su lugar en la aristocracia británica. Y la alta sociedad no pierde detalle.