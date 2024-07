La hija de Laura Ponte cumple 18 años: desvelamos el rostro de la discreta prima del Rey Felipe VI

El pasado 1 de marzo, Fernando Gómez-Acebo perdía la vida a los 49 años a consecuencia de una insuficiencia respiratoria. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus rese queridos y familiares, que se reunieron días después en el Tanatorio de Tres Cantos para darle el último adiós. Hasta allí se desplazaron numerosos rostros conocidos como Adolfo Suárez Jr., José María Aznar Jr., Beatriz de Orleans y por supuesto su primo el Rey Felipe VI, acompañado de la Reina Letizia.

También quiso despedirse de Fernando Gómez-Acebo su excuñada, Laura Ponte, la exmujer de Beltrán Gómez-Acebo. Acudió acompañada de sus hijos, Luis Felipe, de 19 años; y Laura, que este 1 de julio alcanza los 18 años.

Con la mayoría de edad recién alcanzada, la joven ya puede aparecer en los medios de comunicación, una exposición que no casa con la discreta vida que ha elegido pero que no puede evitar por su condición de prima segunda del Rey Felipe VI y sus hermanas, las infantas Elena y Cristina. Un parentesco que no pasa inadvertido si se atiende al evidente parecido que guarda con otra de sus primas lejanas, Irene Urdangarin, de quien solo le separa un año de edad.

Laura Ponte junto a su hija Laura en el funeral de Fernando Gómez-Acebo Gtres

Tal y como publica "Vanitatis", Laura Gómez-Acebo Ponte celebra este 18º cumpleaños alejada de casa y disfrutando de la experiencia que ofrece Interrail, un proyecto que anima a los jóvenes a visitar en tren diferentes países europeos por un precio muy reducido.

Los hermanos Luis Felipe y Laura Gómez-Acebo en el último adiós a su tío, Fernando Gómez-Acebo Gtres

En cualquier caso, parece que Laura Ponte sí podrá celebrar el cumpleaños de al menos uno de sus hijos, porque el destino quiso que los dos hermanos nacieran el mismo día, aunque con un año de diferencia. Pero teniendo en cuenta la discreción que siempre ha caracterizado a la familia, lo más probable es que no trascienda la celebración de Luis Felipe por sus 19 años.

De hecho, se desconoce el rumo académico o profesional que han tomado las vidas de Luis y Laura, aunque en el caso del mayor cuenta con un perfil en una plataforma de profesores que se ofrecen para impartir clases particulares. "Profesor joven de inglés y apoyo general (matemáticas, física y química, historia, filosofía, etc.)", se anuncia el hijo de Laura Ponte, y describe la suya como un tipo de enseñanza "muy adaptativa, dependiendo de las necesidades de mis estudiantes. Puedo ser directo". En cuanto al precio, sus clases tienen un coste de 8 euros por hora, el estándar en este tipo de servicio.