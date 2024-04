Los hijos de Kate Middleton aún no han vuelto a la escuela tras anunciar que padece cáncer

Fue el pasado 22 de marzo cuando Kate Middleton, después de dos meses alejada de la esfera pública por haber sido operada del abdomen, anunció a través de un comunicado en la BBC que padecía cáncer y que estaba recibiendo quimioterapia preventiva. La noticia generó un gran revuelo mediático y causó una gran conmoción mundial. Tras semanas envuelta en rumores y especulaciones, la princesa de Gales daba un paso al frente y zanjaba con cualquier información relacionada con su figura, confirmando la peor de las noticias.

Kate Middleton durante el vídeo Kensington Palace

La mujer del príncipe Guillermo decidió comunicar a toda la opinión pública el delicado estado de salud por el que está atravesando justo cuando sus hijos acaban de comenzar sus vacaciones escolares de Pascua. Así, los niños tendrían unos días para asimilar la noticia en casa, alejados del foco mediático. "Por supuesto, esto fue un gran shock, y Guillermo y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia. Como podéis imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha llevado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera que sea apropiada para ellos, y para asegurarles que voy a estar bien. Como les he dicho; Estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu", expresó Kate Middleton en el comunicado.

Ahora, casi 3 semanas después del anuncio, George, Charlotte y Louis no han vuelto a la escuela y se encuentran en Anmer Hall, la vivienda que tienen en Norfolk, dentro del recinto de Sandringham y cerca de Carlos III, también enfermo de cáncer. Tras el comunicado, los príncipes de Gales y sus hijos abandonaron Adelaide Cottage, en Windsor, para disfrutar de las vacaciones de Pascua en familia y los pequeños no regresarán al colegio hasta el próximo miércoles 17 de abril, día en el que arranquen las clases de nuevo.